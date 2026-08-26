„Wczoraj rząd Hiszpanii wydał zgodę na procedowanie w ramach wspólnych zakupów z Polską z programu SAFE co najmniej 7 samolotów do tankowania i transportu Airbus A330 MRTT. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Co najważniejsze, do 2030 roku Polska otrzyma 4 samoloty” – napisał w środę na X Kosiniak-Kamysz.

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Jak dodał, do 2030 roku Polska w ramach umowy ma otrzymać 4 samoloty. „To niezbędny sprzęt dla naszych Sił Powietrznych, które są w trakcie przyjmowania na wyposażenie samolotów F-35. To także ważna decyzja dotycząca bezpieczeństwa NATO i bezpieczeństwa Polski” – podkreślił szef MON.

Jest zgoda Hiszpanii na wspólny zakup z Polską samolotów Airbus A330 MRTT

Hiszpańska agencja Europa Press poinformowała, że wspólny zakup samolotów z Hiszpanią ma wynieść 5,4 mld euro. Celem umowy, która będzie obowiązywać przez siedem lat, jest zakup samolotów oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby – poinformował hiszpański rząd.

Rząd w Madrycie już w 2021 r. nabył trzy tego typu maszyny za 810 mln euro; dwie z nich zostały przekazane hiszpańskiej armii w 2025 r., a trzecia nadal oczekuje na wprowadzenie do służby.

Na początku lipca minister Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska zamówi od europejskiego koncernu Airbus cztery tankowce powietrzne A330 MRTT. Jak dodał, zakup zostanie sfinansowany z mechanizmu SAFE, a Polska ma zamówić samoloty razem z Hiszpanią.

Wcześniej, pod koniec czerwca, Kosiniak-Kamysz przebywał z wizytą w Madrycie, gdzie rozmawiał ze swoją hiszpańską odpowiedniczką Margaritą Robles i odwiedził zakłady Airbusa w podmadryckim Getafe.

Obecnie na rynku globalnym dostępnych jest kilka typów samolotów do tankowania w powietrzu, natomiast w Europie – a tylko europejski sprzęt można finansować z programu SAFE – produkowane są jedynie tankowce Airbusa.

Pod względem technicznym samoloty te oparte są na konstrukcji dużego pasażerskiego odrzutowca A330. Maszyny powstają we francuskiej Tuluzie, a następnie w Getafe są przebudowywane tak, by pełnić rolę tankowców. W związku z rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na samoloty tankujące Airbus ma w następnym roku otworzyć drugą fabrykę – w Sewilli.

Mechanizm SAFE to unijny instrument pożyczkowy o wartości 150 mld euro, mający na celu wsparcie krajów uczestniczących w finansowaniu szybkiego ponownego uzbrojenia. Polska jest największym beneficjentem programu i ma otrzymać 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek na inwestycje w dziedzinie obronności, przy czym priorytetowo traktowani będą europejscy producenci.