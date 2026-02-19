Pożyczka SAFE ma być udzielana na preferencyjnych warunkach – z oprocentowaniem zmiennym powiązanym z rentownościami obligacji UE. Spłata kapitału może zostać odłożona nawet o 10 lat, a całość ma być rozliczana do 45 lat od wypłaty poszczególnych transz. Premier Donald Tusk wskazuje na oprocentowanie w okolicach 3 proc., a w pierwszym roku ma to być (jak podał ostatnio przedstawiciel resortu finansów) – 3,17 proc.

Rząd: SAFE to najtańsze możliwe finansowanie

Minister finansów Andrzej Domański w odpowiedzi na głosy krytyków przekonuje, że „nie ma efektywniejszego i tańszego źródła finansowania modernizacji polskiej armii niż program SAFE”. Podkreśla, że pożyczki zaciągane w ramach programu będą wyraźnie tańsze od kosztu emisji obligacji przez budżet państwa, czy też obligacji, które emituje BGK. Resort finansów szacuje, że łączne oszczędności z tego tytułu mogą sięgnąć od 30 do nawet 60 mld zł!

Skąd te kwoty? Chodzi tu o kalkulacje wydatków na obsługę długu, jakie będzie musiała ponieść Polska korzystając z instrumentów dłużnych – im niższe oprocentowanie, tym niższe odsetki i mniejsze koszty obsługi. – A że Komisja Europejska co do zasady może pożyczyć na rynkach taniej niż Polska, to zapewne podobnie może być i w przypadku finansowania wydatków militarnych – wyjaśnia Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. – Jest tak choćby z tego powodu, że Unia Europejska ma znacząco wyższy rating oceny kredytowej niż my – dodaje. Według agencji Moody’s rating dla UE to Aaa, co jest najwyższą możliwą oceną, dla Polski – A2 z perspektywą negatywną, co jest raczej średnio wysoką oceną.

Dlaczego porównania są tak trudne

Jednocześnie Jankowiak zaznacza, że precyzyjne wyliczenie, o ile SAFE jest tańszy niż emisja długu przez polski rząd na rynkowych warunkach, nie jest proste. Z tego powodu, że to nowy instrument, bardzo długoterminowy i pozbawiony przez to dobrych benchmarków.