To, w czym SAFE jest korzystny, to nagradzanie krajów, które mają większe koszty zaciągania kredytów. Główną korzyścią SAFE jest różnica między kosztem pożyczek, które kraje członkowskie muszą zapłacić na rynku, a tym, jak oprocentowane są kredyty właśnie z tego źródła. Np. dla Polski ta różnica to pewnie ok. jeden punkt procentowy. Polska będzie więc oszczędzać ok. 400 mln euro rocznie, co jest całkiem pokaźną kwotą.

Czyli po co jest SAFE?

Potencjalnym efektem Instrumentu SAFE nie jest zwiększenie wydatków na zakupy uzbrojenia, lecz zmiana sposobu wydawania. By wzmocnić europejski przemysł zbrojeniowy ma być bardziej europejsko i te zakupy mają być wspólne, czyli prowadzone przez więcej niż jeden kraj. Ale jeśli chodzi o wspólne zakupy, to myślę, że nie będzie to miało większego znaczenia, ponieważ jeśli kraje członkowskie chcą coś kupić u producentów spoza Europy, to po prostu będą to robić z własnych budżetów, a nie z unijnych pożyczek. Tym można żonglować, tak, by de facto niewiele się zmieniło. Dla większości krajów pożyczki z Instrumentu SAFE to tylko niewielki dodatek do krajowych budżetów obronnych.

A wspólne zakupy?

To też można ominąć. Do jednego zakupu potrzebne są minimalnie dwa kraje. Spodziewam się więc, że wspólne zakupy będą w oczywistych, zestandaryzowanych obszarach, jak np. amunicja, albo że będą to głównie zakupy dwóch krajów, gdzie jeden będzie kupował we własnym przemyśle większość zamówienia, a drugi, który akurat sam takiego asortymentu nie produkuje, będzie na „doczepkę”.

Taki mechanizm już widzieliśmy w prekursorze Instrumentu SAFE, czyli w unijnym programie EDIRPA, gdzie dużo wydano właśnie na amunicję, a projekty były prowadzone głównie przez przemysł francuski i niemiecki. Dlatego nie sądzę, by SAFE wiele zmienił we wspólnych zakupach.

Broniąc UE można dodać, że ten mechanizm wprowadzono szybko i ma on dać cokolwiek, zanim rozpocznie się kolejna perspektywa budżetowa w 2028 r. Jakich unijnych mechanizmów finansowych wspierających obronność spodziewa się pan w przyszłości?

W nowej perspektywie finansowej na projekty związane z obronnością przeznaczono ponad 130 mld euro. Dla porównania: koszt fiskalny Instrumentu SAFE dla UE to 1 mld euro. Oceniam więc wysoko, że Komisja zwiększa swoje zaangażowanie w obronność i zakładam, że coś uda im się osiągnąć. Choć te 130 mld euro to nie jest kolosalna kwota, coś, co pozwala rozwijać gigantyczne projekty. Warto też podkreślić, że rozdając te pieniądze, UE będzie stawiać jakieś warunki i w ten sposób będzie w pewnym stopniu kształtować polityki krajowe. Tak więc po 2028 r. będzie lepiej, ale to wciąż mało.