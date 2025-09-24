Aktualizacja: 24.09.2025 13:17 Publikacja: 24.09.2025 11:47
Foto: Adobe stock
Zespół SprawdzaMY ma aż 22 pomysły na deregulacje dotyczące dronów, które mają pilnie wprowadzić ułatwienia produkcji, rejestracji i używania dronów, by Polska w krótkim czasie mogła dysponować wielomilionowym bezzałogowym zabezpieczeniem ofensywnym i defensywnym. Łącznie 34 pakiety deregulacyjne dla obronności zostaną przekazane politykom w ciągu tygodnia.
Rosyjskie drony, które na początku września wleciały nad Polskę, wywołały mobilizację sojuszników NATO. Rosja testuje dronami systemy bezpieczeństwa wielu europejskich krajów, we wtorek pojawienie się „niezidentyfikowanych” dronów przy lotniskach w Kopenhadze i Oslo sparaliżowało pracę obu portów lotniczych, Kopenhaga nie przyjmowała samolotów przez blisko cztery godziny. Rośnie więc potrzeba poprawy możliwości zarówno produkcji własnych dronów w Polsce, jak i obrony przed dronami z Rosji, do których Moskwa się tradycyjnie nie przyznaje. W niedzielę kolejne szczątki dronów znajdowano na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
– Pakiet rozwiązań deregulacyjnych na rzecz obronności to specjalna inicjatywa, podjęta w celu przyspieszenia i ułatwienia w zakresie bezpieczeństwa Polski – mówi Rafał Brzoska, pomysłodawca inicjatywy SprawdzaMY i członek jej Komitetu Sterującego. – Ważne, by nasz kraj był w stanie zareagować szybko i elastycznie na zmieniające się zagrożenia. Nie za 5 lat. Teraz – dodaje szef InPostu.
Zespół SprawdzaMY opublikował w środę pakiet deregulacyjnych propozycji z obszaru obronności, na 32 rozwiązania, aż 20 dotyczy dronów. Propozycje celują w jak najszybsze ułatwienie produkcji, rejestracji i używania statków bezzałogowych, by Polska szybko dopracowała się liczącego miliony dronów zabezpieczenia zarówno defensywnego, jak i ofensywnego. Propozycje trafią do polityków w ciągu tygodnia, jak pisze zespół – „z oczekiwaniem pilnego ich wdrożenia".
– Nasze propozycje pokazują, że trzeba maksymalnie ułatwić produkcję dronów, ich rejestrację, użycie i zabezpieczenie przed atakami bezzałogowców – tak, by Polska mogła szybko zbudować solidne zaplecze dronowe, zarówno ofensywne, jak i defensywne. Celem jest stworzenie realnej siły opartej o bezzałogowce – coś na wzór ukraińskiego modelu, ale na własnych zasadach i przy zaangażowaniu polskich firm. Propozycje pilnie trafią do polityków – z wyraźnym sygnałem: działajcie szybko – mówi Rafał Brzoska i wskazuje na uproszczone procedury rejestracji, szybsze ścieżki certyfikacyjne, łatwiejszy dostęp do technologii i komponentów, ograniczenie biurokracji i większe wsparcie dla firm, które chcą produkować drony dla wojska. Proponują także przyspieszenie zakupów w celu budowy zabezpieczenia wojskowego oraz wsparcie obywateli, np. w zakresie odszkodowań, o co apeluje też Rzecznik Finansowy. Zdaniem pomysłodawców, ten ruch może pozwolić na wykorzystanie technologicznego potencjału i licznego grona firm z branży bezzałogowców – które dziś toną w przepisach i procedurach.
Deregulacja może przynieść korzyści także dla przyszłego rozwoju nowoczesnych sektorów gospodarki. – Wprowadzenie takich działań przyczyni się do rozwoju sektora technologii wysokich, a także poprawi relacje przemysłu z sektorem obrony i sektorem cyfrowym. Efektem końcowym będzie zwiększona innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze technologii zaawansowanych – mówi Joanna Makowiecka-Gatza, członkini Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMY.
Cytowany w komunikacie zespołu Ryszard Chmura, również członek Komitetu Sterującego, wskazuje, że uproszczenia mogą sprawić, że Polska w krótkim czasie może zbudować "coś na wzór armii dronów", jak Ukraina – ale przy udziale polskiego biznesu.
Inicjatywa SprawdzaMY domaga się dalszych ułatwień dla zakupu dronów wojskowych i bojowych oraz systemów antydronowych poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych, zniesienia zbędnych barier rejestracyjnych dla wojskowych dronów i systemów antydronowych, w tym zniesienia wymogu z zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 lutego 2004 r., zgodnie z którym wojskowy statek powietrzny może być użytkowany po pisemnym potwierdzeniu dokonania wpisu do rejestru, co spowalnia wprowadzenie dronów do użytkowania przez wojsko. Chce też odformalizowania procedur rejestracji wojskowych dronów i systemów antydronowych, wyłączenia zdarzeń, wypadków i incydentów dronów bojowych spod kompetencji cywilnych komisji badania wypadków.
Ważnym punktem z uwagi na pilną potrzebę budowania potencjału bojowego Polski są – ułatwienia inwestycyjne dla zakładów produkujących drony i systemy antydronowe. Wreszcie, łatwiejsze powinno być uzyskiwanie koncesji na wytwarzanie i obrót dronami wojskowymi i bojowymi. SprawdzaMY postuluje też utworzenie alternatywnego funduszu inwestycyjnego inwestującego w technologie dronowe przez BGK oraz wprowadzenie gwarancji BGK/KUKE dla polskich producentów technologii dronowych. Wskazuje też na nierówności VAT przy zakupach dronów przez polskie wojsko – VAT dla zakupów dronów przez polskie siły zbrojne wynosi dziś 23 proc., gdy VAT w przypadku zakupu dronów przez sojusznicze siły zbrojne NATO sięga 0 proc.
