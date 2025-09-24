Zespół SprawdzaMY opublikował w środę pakiet deregulacyjnych propozycji z obszaru obronności, na 32 rozwiązania, aż 20 dotyczy dronów. Propozycje celują w jak najszybsze ułatwienie produkcji, rejestracji i używania statków bezzałogowych, by Polska szybko dopracowała się liczącego miliony dronów zabezpieczenia zarówno defensywnego, jak i ofensywnego. Propozycje trafią do polityków w ciągu tygodnia, jak pisze zespół – „z oczekiwaniem pilnego ich wdrożenia".

– Nasze propozycje pokazują, że trzeba maksymalnie ułatwić produkcję dronów, ich rejestrację, użycie i zabezpieczenie przed atakami bezzałogowców – tak, by Polska mogła szybko zbudować solidne zaplecze dronowe, zarówno ofensywne, jak i defensywne. Celem jest stworzenie realnej siły opartej o bezzałogowce – coś na wzór ukraińskiego modelu, ale na własnych zasadach i przy zaangażowaniu polskich firm. Propozycje pilnie trafią do polityków – z wyraźnym sygnałem: działajcie szybko – mówi Rafał Brzoska i wskazuje na uproszczone procedury rejestracji, szybsze ścieżki certyfikacyjne, łatwiejszy dostęp do technologii i komponentów, ograniczenie biurokracji i większe wsparcie dla firm, które chcą produkować drony dla wojska. Proponują także przyspieszenie zakupów w celu budowy zabezpieczenia wojskowego oraz wsparcie obywateli, np. w zakresie odszkodowań, o co apeluje też Rzecznik Finansowy. Zdaniem pomysłodawców, ten ruch może pozwolić na wykorzystanie technologicznego potencjału i licznego grona firm z branży bezzałogowców – które dziś toną w przepisach i procedurach.

Ułatwić współpracę biznesu z wojskiem

Deregulacja może przynieść korzyści także dla przyszłego rozwoju nowoczesnych sektorów gospodarki. – Wprowadzenie takich działań przyczyni się do rozwoju sektora technologii wysokich, a także poprawi relacje przemysłu z sektorem obrony i sektorem cyfrowym. Efektem końcowym będzie zwiększona innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze technologii zaawansowanych – mówi Joanna Makowiecka-Gatza, członkini Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMY.

Cytowany w komunikacie zespołu Ryszard Chmura, również członek Komitetu Sterującego, wskazuje, że uproszczenia mogą sprawić, że Polska w krótkim czasie może zbudować "coś na wzór armii dronów", jak Ukraina – ale przy udziale polskiego biznesu.

Inicjatywa SprawdzaMY domaga się dalszych ułatwień dla zakupu dronów wojskowych i bojowych oraz systemów antydronowych poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych, zniesienia zbędnych barier rejestracyjnych dla wojskowych dronów i systemów antydronowych, w tym zniesienia wymogu z zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 lutego 2004 r., zgodnie z którym wojskowy statek powietrzny może być użytkowany po pisemnym potwierdzeniu dokonania wpisu do rejestru, co spowalnia wprowadzenie dronów do użytkowania przez wojsko. Chce też odformalizowania procedur rejestracji wojskowych dronów i systemów antydronowych, wyłączenia zdarzeń, wypadków i incydentów dronów bojowych spod kompetencji cywilnych komisji badania wypadków.