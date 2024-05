Nowe szpony dla polskich Jastrzębi. Umowa na pociski JASSM-ER

Wartość podpisanego kontraktu wynosi 735 mln dol.



- To kolejna, wielomilionowa umowa, na zakup pocisków powietrze-ziemia JASSM-ER, które trafią na wyposażenie polskiej armii — powiedziałem Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślając, że jest to kolejna umowa na pociski JASSM dla Polski. Zwrócił jednak uwagę, że w porównaniu do kontraktów z 2014 oraz 2018 r., najnowsze porozumienie jest największe i dotyczy największej ilości pocisków. Dokładnej liczby nie ujawnił. Wspomniał wyłącznie, że mowa jest o kilkuset pociskach.

Dotyczy także pocisków, o znacznie większych zdolnościach.



- To nie jest zakup o charakterze taktycznym, to jest zakup o charakterze strategicznym. To jest strategiczne wyposażenie polskiej armii, zmieniające naszą pozycję i nasze zdolności w przestrzeni powietrznej dotyczące odstraszania i obrony. To jest umowa kluczowa — podkreślał wskazując, że najlepiej świadczy o tym zasięg pocisków, który wynosi około 1000 km.