Uderzeniowe Apacze przylecą z offsetem

W tym tygodniu, podczas wizyty szefa polskiego MON w zakładach Boeing Defense, Space and Security w Mesa gdzie powstają legendarne szturmowe śmigłowce, Mariusz Błaszczak zatwierdził pierwsze z serii umów offsetowych towarzyszących przygotowywanemu kontraktowi na dostawy 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache dla Sił Zbrojnych RP. Wartość zobowiązań kompensacyjnych Lockheed Martin – koncernu, który jest poddostawcą bojowych komponentów - to na razie ok 300 mln zł. Wykonanie umów offsetowych ma zająć zbrojeniowemu gigantowi z Ameryki 5 lat.

Polska po USA druga w gronie użytkowników

Polska ogłosiła w zeszłym roku zamiar nabycia 96 nowych śmigłowców bojowych Apache w ramach procedury FMS (zagranicznej sprzedaży wojskowej), która została zatwierdzona w sierpniu tego roku przez rząd USA. Zdaniem ekspertów AH-64 Apache, jako zaawansowany i wszechstronny śmigłowiec bojowy świata, zwiększy poziom interoperacyjności Polski z wojskami lądowymi Stanów Zjednoczonych i państw członkowskich NATO.

-Polska ( po zrealizowaniu kontraktu, przyp. ZL) stanie się drugim największym operatorem Apache na świecie, zaraz po Wojskach Lądowych USA - zapewniła Heidi Grant, prezes ds. rozwoju biznesu w Boeing Defense, Space and Security.

- Blisko współpracujemy z oboma rządami w celu sfinalizowania tej sprzedaży i czekamy na dostarczenie pierwszego Apache do Polski –stwierdziła Grant.