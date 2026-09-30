Pentagon poinformował 29 września, że Boeing otrzymał wart 20 miliardów dolarów kontrakt na budowę myśliwca szóstej generacji F/A-XX Strike Fighter.

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Myśliwiec szóstej generacji F/A-XX Strike Fighter powstaje z myślą o rywalizacji z Chinami na Pacyfiku

Obecnie Marynarka Wojenna USA korzysta ze wspomnianych myśliwców F/A-18 Super Hornet, samolotów walki elektronicznej EA-18G Growler oraz myśliwców piątej generacji F-35C (to wersja myśliwca F-35 przeznaczona dla Marynarki Wojennej). Nowy myśliwiec ma zastąpić przede wszystkim myśliwce F/A-18 Super Hornet, które są konstrukcją z lat 90. XX wieku.

W walce o kontrakt na budowę nowego myśliwca Boeing pokonał koncern Northrop Grumman. Pentagon przekonuje, że nowy myśliwiec ma dać marynarce wojennej większy zasięg i większą zdolność do współdziałania z rojami dronów.

Przetargowi na budowę F/A-XX towarzyszyły spory dotyczące celowości budowy nowego myśliwca przeznaczonego do operowania z lotniskowców. W 2025 roku Pentagon odwołał planowany przetarg na F/A-XX, ale decyzję tę zmienił Kongres.

Nowy myśliwiec ma wejść do służby w latach 30-tych. F/A-XX Strike Fighter ma być atutem USA w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami, który toczyłby się zapewne głównie w rejonie Oceanu Spokojnego, a kluczową rolę odgrywałoby w nim lotnictwo i siły morskie.

– F/A-XX jest kluczowym filarem naszego zaangażowania w utrzymanie pokoju poprzez siłę. F/A-XX będzie dominował w przestrzeni powietrznej, zwiększy zasięg operacyjny i zapewni żołnierzom decydującą przewagę w walce – oświadczył Michael P. Duffey, wiceszef Pentagonu ds. zaopatrzenia.

USA opracowują też inny myśliwiec szóstej generacji. F-47 ma odbyć pierwszy lot w 2028 roku

To już drugi myśliwiec szóstej generacji, który jest opracowywany w USA. W 2025 roku ogłoszono, że Stany Zjednoczone pracują nad budową myśliwca F-47 (numer wziął się stąd, że Donald Trump jest 47. prezydentem USA), przeznaczonego dla amerykańskich Sił Powietrznych. Kontrakt na budowę tego myśliwca również otrzymał Boeing. Pierwszy lot F-47 ma odbyć się w 2028 roku, a w połowie lat 30-tych XX wieku nowy samolot ma wejść do służby.