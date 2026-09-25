Pociski PAC-3 MSE są wykorzystywane przede wszystkim do przechwytywania rakiet balistycznych. Potrzebują ich zarówno Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy, z Ukrainą włącznie, która odpiera rosyjskie ataki rakietowe. Proces produkcji jest jednak bardzo długi i skomplikowany. Jak donosi Spider’s Web, wytworzenie jednego pocisku trwa około 2 lat, a czas oczekiwania na niektóre podzespoły, między innymi silniki na paliwo stałe, sięga nawet 30 miesięcy. Lockheed Martin produkuje obecnie około 600 rakiet rocznie. Dopiero w 2030 r. zdolności mają wzrosnąć do 2000 sztuk.

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General Motors wykorzystuje doświadczenie z przemysłu motoryzacyjnego

General Motors Defense niedawno dostarczył komponenty obudowy dla pocisków przechwytujących PAC-3 MSE, których wykonanie tradycyjnymi metodami zajęłoby znacznie więcej czasu – miesiące, a nawet lata. Pierwsza partia trafiła do Lockheed Martin zaledwie 22 dni po podpisaniu umowy.

Koncerny ogłosiły współpracę w czerwcu. W ten sposób chcą nie tylko zwiększyć tempo wytwarzania rakiet, ale również wzmocnić łańcuch dostaw. W przypadku tak skomplikowanego uzbrojenia, opóźnienie dostawy jednego podzespołu może bowiem zahamować cały proces. General Motors wykorzystuje do produkcji własne fabryki oraz laboratoria.

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Lockheed Martin rozbudowuje zakłady produkcyjne

Zapotrzebowanie na pociski jest obecnie ogromne. PAC-3 MSE wykorzystuje technologię hit-to-kill, niszcząc cel poprzez bezpośrednie uderzenie w niego z dużą prędkością. Według producenta powstało już ponad 2500 takich pocisków, a korzysta z nich 17 państw. Polska ma około 200 rakiet tego typu – informuje Spider’s Web.

Lockheed Martin planuje przeznaczyć 8–9 mld dol. na zwiększenie produkcji amunicji i pocisków. Chce również rozbudować ponad 20 amerykańskich zakładów, stworzyć nowe hale, miejsca pracy oraz zwiększyć powierzchnię produkcyjną i magazynową niemal o połowę.