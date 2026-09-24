Polska otrzymała zapewnienie od NATO o kolejnej zmianie misji na lotnisku Rzeszów-Jasionka w przyszłym roku – przekazał w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na lotnisku będą stacjonować sojusznicze systemy Patriot. Do końca br. misję na lotnisku prowadzi Holandia.

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Sojusznicze systemy Patriot w Jasionce w 2027 roku

Podczas czwartkowej wizyty w Garnizonie Rzeszów Kosiniak-Kamysz przekazał, że ma „zapewnienia z kwatery głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana na lotnisku w Jasionce". – To nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować – podkreślił.

Szef MON zaznaczył, że resort ma informację, który kraj poprowadzi misję w 2027 r., ale „to jest prawo państwa, które pierwsze musi o tym poinformować swoich obywateli, że wysyła (do Polski – PAP) żołnierzy". Poinformował, że plan w tej sprawie jest już zatwierdzony przez NATO.

W czerwcu Kosiniak-Kamysz poinformował, że Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia tego roku.

Obecnie dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot chronią centrum logistyczne NATO w Jasionce pod Rzeszowem, przez które pomoc trafia na Ukrainę. Oprócz dwóch systemów Patriot, Holandia wysłała też system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów i 300 żołnierzy.

Podwyższony stan gotowości na polskiej granicy

Nawiązując także do czwartkowego ataku Rosji na Ukrainę, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jest podniesiony stan gotowości na przejściach granicznych. Przypomniał, że rano w polskiej przestrzeni powietrznej operowały polskie samoloty i czeskie myśliwce JAS-39 Gripen.