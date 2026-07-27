Kijów ma wywierać presję na europejskich partnerów, by ci pomogli jej jak najszybciej pozyskać broń zdolną do skutecznego zwalczania rosyjskich pocisków balistycznych, których Rosja coraz częściej używa do ataków na ukraińskie miasta.

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Obecnie pociski balistyczne skutecznie są w stanie zwalczać zestawy Patriot i zestawy SAMP/T. Problemem jest jednak dostępność pocisków do tych zestawów, co dotyczy przede wszystkim amerykańskich Patriotów.

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Dawid Alojan, zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, który nadzoruje projekt Freja zapowiedział, że międzynarodowy komitet koordynacyjny, którego zadaniem jest oszacowanie kosztów badań i rozwoju nowego systemu, ma zebrać się po raz pierwszy wkrótce. Jak dodał cel jest ambitny: opracowanie prototypu nowego systemu przeciwrakietowego w pierwszej połowie 2027 roku. Jak dodał chodzi o prototyp, który będzie gotów do strącania pocisków balistycznych.

Koalicję antybalistyczną powołano w czasie szczytu w Paryżu przed dwoma tygodniami. Oprócz Ukrainy weszło do niej dziewięć europejskich państw (Polski nie ma w tym gronie).

Przy strącaniu pocisków balistycznych problemem jest duża prędkość, z jaklą spadają one na cel – jest to kilkukrotność prędkości dźwięku co sprawia, że większość tradycyjnych zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych jest wobec tej broni bezradna.

Ukraina ma wnieść do prac nad zestawem Freja wyrzutnię i pocisk przechwytujący – chodzi o opracowany przez firmę Fire Point pocisk FP-7.x (ten ostatni pocisk jest już w fazie testów). Kijów liczy, że sojusznicy wniosą do projektu takie technologie jak radary niezbędne do wykrywania celów, czujniki i wiedzę na temat naprowadzania rakiet na cel. Do prac nad zestawem Freja przystąpił już koncern Eurosam, który produkuje zestawy SAMP/T, jedyne europejskie zestawy zdolne strącać pociski balistyczne, a także koncerny Leonardo, Thales i Saab.

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