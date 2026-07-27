Przed wizytą w Wielkiej Brytanii ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów pilnie potrzebuje technologii obronnych. Zaznaczył, że strona brytyjska także może skorzystać na tej współpracy. - Mamy dobre rakiety, ale jednocześnie widzimy potężny Storm Shadow, który posiada Wielka Brytania – powiedział Zełenski.

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Ukraina gotowa do wymiany technologii obronnych z Wielką Brytanią

Prezydent oświadczył, że Ukraina jest zainteresowana produkcją określonych systemów obronnych lub ich odpowiedników. - Chcemy to produkować albo produkować coś podobnego – powiedział.

Zełenski zaznaczył, że Ukraina i Wielka Brytania mają potencjał do wymiany doświadczeń i technologii w dziedzinie systemów bezzałogowych. - Wielka Brytania chce mieć takie drony jak my, w tym drony morskie. My również jesteśmy na to otwarci. (…) Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy również gotowi przekazać to, czego Wielka Brytania będzie potrzebowała lub czym będzie chciała się wymienić – podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski tłumaczy, dlaczego musiał odwołać ministra obrony Mychajłę Fedorowa

Zełenski mówił też, że przywódca Rosji Władimir Putin szykuje dużą mobilizację, która będzie ogromnym zagrożeniem. Wyjaśnił, że ukraińskie ataki na cele w głębi Rosji mają doprowadzić do tego, aby jej mieszkańcy także odczuli skutki wojny. - Dlatego właśnie zaczęliśmy robić wszystko, by odpowiedzieć i skierować wojnę do Rosji (…) – zaznaczył.

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Sky News odniósł się także m.in. do przeprowadzonych niedawno zmian w rządzie. Wyjaśnił, że usunął ze stanowiska popularnego ministra obrony Mychajła Fedorowa z powodu braku dialogu między nim a dowództwem sił zbrojnych.

- Nie mam czasu, aby najpierw wysłuchać racji jednej strony, a potem drugiej. Oni powinni spotykać się co godzinę do czasu, aż nasze niebo będzie całkowicie zamknięte (przed atakami wojsk rosyjskich) – oświadczył Zełenski.