Wołodymyr Zełenski
Przed wizytą w Wielkiej Brytanii ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów pilnie potrzebuje technologii obronnych. Zaznaczył, że strona brytyjska także może skorzystać na tej współpracy. - Mamy dobre rakiety, ale jednocześnie widzimy potężny Storm Shadow, który posiada Wielka Brytania – powiedział Zełenski.
Prezydent oświadczył, że Ukraina jest zainteresowana produkcją określonych systemów obronnych lub ich odpowiedników. - Chcemy to produkować albo produkować coś podobnego – powiedział.
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Zełenski zaznaczył, że Ukraina i Wielka Brytania mają potencjał do wymiany doświadczeń i technologii w dziedzinie systemów bezzałogowych. - Wielka Brytania chce mieć takie drony jak my, w tym drony morskie. My również jesteśmy na to otwarci. (…) Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy również gotowi przekazać to, czego Wielka Brytania będzie potrzebowała lub czym będzie chciała się wymienić – podkreślił prezydent Ukrainy.
Zełenski mówił też, że przywódca Rosji Władimir Putin szykuje dużą mobilizację, która będzie ogromnym zagrożeniem. Wyjaśnił, że ukraińskie ataki na cele w głębi Rosji mają doprowadzić do tego, aby jej mieszkańcy także odczuli skutki wojny. - Dlatego właśnie zaczęliśmy robić wszystko, by odpowiedzieć i skierować wojnę do Rosji (…) – zaznaczył.
Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Sky News odniósł się także m.in. do przeprowadzonych niedawno zmian w rządzie. Wyjaśnił, że usunął ze stanowiska popularnego ministra obrony Mychajła Fedorowa z powodu braku dialogu między nim a dowództwem sił zbrojnych.
- Nie mam czasu, aby najpierw wysłuchać racji jednej strony, a potem drugiej. Oni powinni spotykać się co godzinę do czasu, aż nasze niebo będzie całkowicie zamknięte (przed atakami wojsk rosyjskich) – oświadczył Zełenski.
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