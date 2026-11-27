– To jest historyczny moment dla Wojska Polskiego. To jest moment, który zdecyduje o zdolnościach dla kolejnych pokoleń. Nie da się mieć najlepszego sprzętu bez umiejętności zarządzania danymi i umiejętności wydobycia tych najważniejszych danych – mówił w piątek wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas podpisania umowy z Palantir Technologies.

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– Moim zobowiązaniem jest budowa nowoczesnej armii, gotowej na wyzwania przyszłości. Ta umowa została zawarta zgodnie z prawem zamówień publicznych, w oparciu o pozytywną ocenę Prokuratorii Generalnej. Wszystkie służby państwa były zaangażowane, te, które są do tego powołane, były zaangażowane w ocenę. Chyba nie było bardziej analizowanej umowy w historii Ministerstwa Obrony Narodowej niż ta dzisiaj podpisana – tłumaczył polityk.

– To jedyny system zarządzania polem walki na świecie, który jest sprawdzony na wojnie – mówił z kolei Alex Karp, założyciel i szef Palantir Technologies. Jego zdaniem ci, którzy krytykują umowę, to wrogowie Polski.

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Jak ten system ma działać w praktyce? Będzie gromadzić dane z wielu źródeł, analizować je i podpowiadać żołnierzom najlepsze rozwiązania. Wojskowi podkreślają, że to do nich należy ostateczna decyzja, jak z niego korzystają.

System ma znacznie przyspieszyć podejmowanie decyzji. Takie podejście wynika z tego, że liczba danych, którymi obecnie dysponują wojskowi, pochodząca z różnych sensorów, satelitów, samolotów itd., jest olbrzymia i dla poszczególnych żołnierzy nie do przetworzenia.

Jak mówi „Rz” jeden z wysokich rangą oficerów, Rosjanie najbardziej boją się tego, że pozyskany przez Polskę system może także przewidywać ruchy przeciwnika.

Tajemnicą poliszynela jest także to, że obecnie do rozwoju systemu bardzo mocno przyczyniają się Ukraińcy, którzy z niego na bieżąco korzystają.

Umowa przewiduje, że po wdrożeniu systemu Saturn przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, będziemy płacić ok. 200 mln zł rocznie. Umowa jest zawarta na 5 lat, czyli w sumie MON zapłaci Palantir Technologies ok. 1 mld zł. Wiadomo, że DKWOC pracuje nad własnym systemem tego typu i powinien on wejść w życie jeszcze przed zakończeniem umowy z Palantirem.

Jakie kontrowersje towarzyszą umowie z Palantir Technologies?

Ta umowa budzi wiele kontrowersji z powodu dostępu do danych, które uzyska firma Palantir. Jednak przedstawiciele MON i armii zapewniają, że wszystkie serwery będą w Polsce i zabezpieczenie tych danych leży po naszej stronie. Niemniej jednak samo podpisanie umowy zostało przeniesione w ostatniej chwili właśnie z powodu ryzyka zakłócenia wydarzenia przez przeciwników tego zakupu.

Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiadając na pytanie „Rzeczpospolitej”, czy nie boi się tego, że na skutek wydarzeń politycznych Palantir wyłączy nam system podobnie, jak to się działo ze Starlinkiem na Ukrainie, odpowiedział, że Ukraina nie jest sojusznikiem USA, a Polska jest. Jego zdaniem taki rozwój wydarzeń byłby zakwestionowaniem całego sojuszu i oznaczałby zmianę paradygmatu w bezpieczeństwie Polski.

Warto przypomnieć, że z takiego systemu korzystają m.in. Brytyjczycy, kwatera główna NATO czy Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO w Brunssum. Umową ramową opiewającą na ok. 10 mld dolarów Palantir ma także z US Army.