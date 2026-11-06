6 listopada 2026 r. w warszawskiej siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się ważna uroczystość kadrowa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego decyzje o objęciu nowych, strategicznych stanowisk w armii.

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W gronie wyróżnionych znalazło się czterech generałów brygady: Roman Łytkowski, Jerzy Kwika, Tomasz Kowalik i Piotr Waniek. Nowe zadania otrzymało także pięciu oficerów starszych: kmdr Artur Kończal, płk Maciej Strzemecki, płk Marcin Dąbkiewicz, płk Emil Bołtryk oraz ppłk Piotr Dejniak, który wraz z nową funkcją odebrał awans na stopień pułkownika. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo resortu oraz najważniejsi dowódcy Sił Zbrojnych RP.

– Sytuacja geopolityczna, presja ze strony Federacji Rosyjskiej, wojna hybrydowa, akty sabotażu, dywersje, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, budowa silnej armii, wielkie inwestycje, wydatki największe w historii na zbrojenia – 200 miliardów kolejny rok z rzędu na polskie bezpieczeństwo. To wszystko sprawia, że potrzebujemy najlepszych z najlepszych, ludzi przygotowanych i doświadczonych. I tacy dzisiaj zostali przeze mnie wskazani na najważniejsze stanowiska w Wojsku Polskim – zaznaczył podczas uroczystości szef MON.

Mocne wsparcie dla 2. Korpusu Polskiego i nowy szef Obrony Powietrznej

Wśród generałów największe zmiany dotyczą krakowskiego Dowództwa 2. Korpusu Polskiego (Dowództwa Komponentu Lądowego). Nowym zastępcą dowódcy został tam gen. bryg. Roman Łytkowski, który przeszedł z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Na nowym stanowisku skupi się na planowaniu i utrzymaniu gotowości bojowej naszych sił lądowych zgodnie ze standardami NATO. Jednocześnie szefem sztabu w tym samym dowództwie mianowano gen. bryg. Piotra Wańka. Jako oficer dobrze znający specyfikę krakowskiego korpusu, weźmie na siebie koordynację codziennej pracy sztabu i spięcie działań planistycznych całego komponentu lądowego.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręcza gen. bryg. Jerzemu Kwice decyzję o wyznaczeniu na stanowisko szefa Szefostwa Obrony Powietrznej – Szefa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego RSSZ Foto: PAP/Leszek Szymański

Odpowiedzialne zadanie powierzono gen. bryg. Jerzemu Kwice, który z Akademii Sztuki Wojennej przechodzi na stanowisko szefa Obrony Powietrznej (szefa Szefostwa Obrony Powietrznej). W dobie regularnych incydentów i naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej to właśnie on pokieruje rozbudową zintegrowanego systemu obrony naszego nieba i wdrażaniem nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych.

W odwrotnym kierunku – z 2. Korpusu Polskiego do Akademii Sztuki Wojennej – przechodzi gen. bryg. Tomasz Kowalik. Jako nowy prorektor ds. wojskowych zajmie się praktycznym szkoleniem przyszłych dowódców i dopasowaniem programów nauczania do realiów współczesnego pola walki.

Uroczystość wręczenia decyzji o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe w siedzibie MON Foto: PAP/Leszek Szymański

– Dzisiaj duże zmiany w Dowództwie 2. Korpusu Polskiego – Dowództwie Komponentu Lądowego pod dowództwem generała Joksa. Zostaje ono wzmocnione i zastępcą, i szefem sztabu, którzy mają już swoje doświadczenia. Potrzebujemy doświadczonych kadr, dlatego też szkolenie żołnierzy: z jednej strony Akademia Sztuki Wojennej – nowy prorektor, z drugiej strony 41. Baza Lotnictwa Szkolnego i nowy dowódca. To ma na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w różnych obszarach – podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Cyberbezpieczeństwo, Agencja Uzbrojenia i struktury NATO

Szef MON poświęcił też sporo uwagi zagrożeniom w sieci, przypominając, że wojna w cyberprzestrzeni trwa nieprzerwanie od wielu miesięcy i stanowi dziś jeden z priorytetów obronnych. Z tego względu na zastępcę dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powołano płk. Marcina Dąbkiewicza z Wojskowej Akademii Technicznej. U boku gen. dyw. Karola Chmielewskiego będzie on odpowiadał za cyfrową tarczę armii, odpieranie ataków hybrydowych i bezpieczeństwo wojskowych systemów łączności.

Płk Marcin Dąbkiewicz odbiera decyzję o wyznaczeniu na stanowisko zastępcy Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni z rąk ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Foto: PAP/Leszek Szymański

Zmiany objęły również polską reprezentację w strukturach sojuszniczych oraz pion modernizacji armii. Komandor Artur Kończal z Centrum Operacji Morskich objął funkcję szefa Pionu Operacyjnego ds. NATO – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.

Z kolei w Agencji Uzbrojenia na stanowisko zastępcy szefa awansował płk Maciej Strzemecki, który dotychczas służył w tej instytucji. W nowej roli będzie bezpośrednio nadzorował najważniejsze kontrakty na zakup sprzętu dla polskiego wojska.

Listę nominacji zamykają zmiany na stanowiskach dowódczych w lotnictwie i wojskach przeciwlotniczych. Pułkownik Emil Bołtryk z Lotniczej Akademii Wojskowej stanął na czele 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, gdzie za sterami samolotów szkolą się przyszli polscy piloci. Natomiast ppłk Piotr Dejniak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych objął dowodzenie nad 87. Pułkiem Przeciwlotniczym, otrzymując wraz z nowym stanowiskiem awans na stopień pułkownika.