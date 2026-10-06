Gen. Wiesław Kukuła i Karol Nawrocki
„Ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11. listopada 2026 r., podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości” - napisał Grodecki.
Tym samym potwierdziły się informacje, które jako pierwsza podała „Rzeczpospolita”. 2 października Maciej Miłosz na naszych łamach podał, że gen. Kukuła będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne trzy lata.
Jego nominacja wymagała zgody prezydenta Nawrockiego i wicepremiera oraz ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Więcej informacji wkrótce
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