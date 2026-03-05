Ukraińska broń ratunkiem dla USA? Pentagon prowadzi rozmowy z Kijowem

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Stany Zjednoczone rozważają zakup ukraińskich dronów?

Jakie są korzyści z używania ukraińskich technologii antydronowych w obronie powietrznej?

W jaki sposób irańska taktyka naśladuje działania Rosji w konflikcie z Ukrainą?

Dlaczego doświadczenie Ukrainy w zwalczaniu dronów jest istotne dla operacji w Zatoce Perskiej?

O prowadzonych negocjacjach Pentagonu z Kijowem poinformował „Financial Times”. Od początku wojny z Iranem Stany Zjednoczone i państwa Zatoki Perskiej używają drogich pocisków Patriot do obrony przed irańskimi dronami, ale ich zapasy szybko się kurczą. Tymczasem wiele ukraińskich firm produkuje kinetyczne przechwytywacze – małe, przypominające pociski quadrocoptery lub drony ze skrzydłami stałymi, które kosztują „kilka tysięcy dolarów za sztukę”, jak podaje jedno ze źródeł gazety.

Kijów gotowy podzielić się technologią. W zamian oczekuje pocisków Patriot

Przedstawiciel producenta ukraińskich dronów przechwytujących potwierdził już rozmowy z Pentagonem, ale podkreślił, że wszelka sprzedaż ukraińskich systemów, nawet tych produkowanych poza granicami kraju, musi uzyskać zgodę władz w Kijowie. Jeden z ukraińskich urzędników nazwał negocjacje z Pentagonem „delikatnym” tematem.

– Jednak wyraźnie widać wzrost zainteresowania ukraińskimi dronami zdolnymi do przechwytywania pocisków Shahed przy bardzo niskich kosztach – zauważył ukraiński urzędnik, cytowany przez agencję Unian.