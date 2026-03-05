Ukraińska broń ratunkiem dla USA? Pentagon prowadzi rozmowy z Kijowem

Robotnicy usuwają gruz ze zniszczeń spowodowanych przez irański dron w hotelu Fairmont w Dubaju
O prowadzonych negocjacjach Pentagonu z Kijowem poinformował „Financial Times”. Od początku wojny z Iranem Stany Zjednoczone i państwa Zatoki Perskiej używają drogich pocisków Patriot do obrony przed irańskimi dronami, ale ich zapasy szybko się kurczą. Tymczasem wiele ukraińskich firm produkuje kinetyczne przechwytywacze – małe, przypominające pociski quadrocoptery lub drony ze skrzydłami stałymi, które kosztują „kilka tysięcy dolarów za sztukę”, jak podaje jedno ze źródeł gazety.
Przedstawiciel producenta ukraińskich dronów przechwytujących potwierdził już rozmowy z Pentagonem, ale podkreślił, że wszelka sprzedaż ukraińskich systemów, nawet tych produkowanych poza granicami kraju, musi uzyskać zgodę władz w Kijowie. Jeden z ukraińskich urzędników nazwał negocjacje z Pentagonem „delikatnym” tematem.
– Jednak wyraźnie widać wzrost zainteresowania ukraińskimi dronami zdolnymi do przechwytywania pocisków Shahed przy bardzo niskich kosztach – zauważył ukraiński urzędnik, cytowany przez agencję Unian.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że skontaktował się z emirem Kataru, szejkiem Tamimem bin Hamadem al-Sanim, i prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mohammedem bin Zayedem al-Nahyanem, w sprawie wykorzystania ukraińskiej technologii antydronowej:
– Ukraina oczekuje, że jeśli kraje Bliskiego Wschodu użyją ukraińskich dronów przechwytujących zamiast pocisków PAC-3 w bateriach Patriot, Ukraina będzie miała więcej zapasów PAC-3, których potrzebuje do obrony przed nowoczesnymi (rosyjskimi – red.) pociskami manewrującymi i balistycznymi – dodał urzędnik.
Dlaczego doświadczenie Ukrainy może okazać się kluczowe w wojnie USA i Izraela z Iranem? Taktyka Teheranu naśladuje rosyjską taktykę wobec nadmorskiej Odessy, gdzie drony Shahed szybują nad morzem, aby uniknąć wykrycia przez radary i zmylić rakiety przechwytujące. Drony rozmieszczone na otwartym morzu mają największe szanse na ich przechwycenie, powiedział jeden z ukraińskich ekspertów.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły operację wojskową przeciwko Iranowi 28 lutego. W odpowiedzi na ataki na jego terytorium, Teheran zaczął wystrzeliwać setki dronów w kierunku krajów Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Według źródeł CNN, przedstawiciele Białego Domu stwierdzili na zamkniętym spotkaniu w Kapitolu, że irańskie drony Shahed stanowią największe zagrożenie dla operacji na Bliskim Wschodzie. Wyjaśnili, że ze względu na niską wysokość i stosunkowo niską prędkość, są one skuteczniejsze w unikaniu systemów obrony powietrznej niż pociski balistyczne.
Wysocy rangą amerykańscy wojskowi ostrzegli podczas zamkniętego spotkania, że mogą nie być w stanie zestrzelić wszystkich dronów wystrzelonych przez Iran w kierunku celów amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Dlatego też, jak twierdzą, Waszyngton postanowił skupić się na szybkim zniszczeniu irańskich wyrzutni dronów i rakiet.
Po agresji na Ukrainę Shahedy produkuje Rosja, która dostała od teherańskiego reżimu licencję. Ukraińska zbrojeniówka przez cztery lata wojny opracowała własne, bardzo skuteczne urządzenia do przechwytywania rosyjskich Shahedów. Teraz mogą one wspomóc armię amerykańską.
