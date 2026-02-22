Z tego artykułu się dowiesz: Co mówią eksperci na temat potencjalnego konfliktu Rosji z NATO?

Jakie mogą być cele przyszłego rosyjskiego ataku?

Jakie są wyniki sondażu dotyczącego opinii Polaków na temat zagrożenia militarnego ze strony Rosji?

W minionym tygodniu brytyjski marszałek sir Richard Knighton, szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii oraz Generalny Inspektor Bundeswehry gen. Carsten Breuer na łamach „The Guardian” i „Die Welt”. „Każdego dnia otrzymujemy informacje od wywiadu i z otwartych źródeł mówiące o tym, jak rosyjska strategia militarna przesuwa się zdecydowanie na Zachód” – czytamy w artykule. Jego autorzy piszą, że rosyjskie siły są „przezbrajane i uczą się na przebiegu wojny na Ukrainie, a także przechodzą reorganizację w sposób, który zwiększa ryzyko konfliktu z krajami NATO”. „To jest rzeczywistość, na którą musimy się przygotować; (...). Militarna rozbudowa Moskwy, połączona z gotowością prowadzenia przez nią wojny na naszym kontynencie, czego boleśnie doświadczyliśmy na Ukrainie, jest dowodem na rosnące ryzyko, które wymaga naszej wspólnej uwagi” – podkreślają brytyjski marszałek i niemiecki generał.

Jakie kraje mogą być celem agresji Rosji?

Przed rosnącym zagrożeniem militarnym ze strony Rosji ostrzega też Szwedzka Wojskowa Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa (MUST). W jej corocznym raporcie czytamy, że w perspektywie 3-5 lat Rosja będzie gotowa do prowadzenia większych operacji wojskowych przeciwko Zachodowi, a w perspektywie 5-10 lat – do szeroko zakrojonej operacji, której celem może być zajęcie znacznego terytorium.

O tym, że Rosja może zaatakować kraj NATO w ciągu kilku lat mówił, wygłaszając pod koniec 2025 roku przemówienie w Niemczech, sekretarz generalny NATO Mark Rutte. – Musimy być przygotowani na wojnę na skalę, jaką znosili nasi dziadkowie i pradziadkowie – przekonywał.