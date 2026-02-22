Reklama

Polacy boją się wojny z Rosją? Jednoznaczny wynik sondażu

24 lutego będziemy miną cztery lata odkąd Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W czasie prowadzenia działań militarnych przeciw Ukrainie Rosjanie zintensyfikowali też wojnę hybrydową z Zachodem, która - w przypadku Polski - miała w pewnym momencie postać naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Czy Polacy uważają Rosję za zagrożenie militarne dla naszego kraju i NATO? Odpowiedź daje nowy sondaż SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 22.02.2026 08:34

Rosyjscy żołnierze w czasie parady na Placu Czerwonym

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co mówią eksperci na temat potencjalnego konfliktu Rosji z NATO?
  • Jakie mogą być cele przyszłego rosyjskiego ataku?
  • Jakie są wyniki sondażu dotyczącego opinii Polaków na temat zagrożenia militarnego ze strony Rosji?

W minionym tygodniu brytyjski marszałek sir Richard Knighton, szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii oraz Generalny Inspektor Bundeswehry gen. Carsten Breuer na łamach „The Guardian” i „Die Welt”.  „Każdego dnia otrzymujemy informacje od wywiadu i z otwartych źródeł mówiące o tym, jak rosyjska strategia militarna przesuwa się zdecydowanie na Zachód” – czytamy w artykule. Jego autorzy piszą, że rosyjskie siły są „przezbrajane i uczą się na przebiegu wojny na Ukrainie, a także przechodzą reorganizację w sposób, który zwiększa ryzyko konfliktu z krajami NATO”. „To jest rzeczywistość, na którą musimy się przygotować; (...). Militarna rozbudowa Moskwy, połączona z gotowością prowadzenia przez nią wojny na naszym kontynencie, czego boleśnie doświadczyliśmy na Ukrainie, jest dowodem na rosnące ryzyko, które wymaga naszej wspólnej uwagi” – podkreślają brytyjski marszałek i niemiecki generał. 

Jakie kraje mogą być celem agresji Rosji?

Przed rosnącym zagrożeniem militarnym ze strony Rosji ostrzega też Szwedzka Wojskowa Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa (MUST). W jej corocznym raporcie czytamy, że w perspektywie 3-5 lat Rosja będzie gotowa do prowadzenia większych operacji wojskowych przeciwko Zachodowi, a w perspektywie 5-10 lat – do szeroko zakrojonej operacji, której celem może być zajęcie znacznego terytorium. 

O tym, że Rosja może zaatakować kraj NATO w ciągu kilku lat mówił, wygłaszając pod koniec 2025 roku przemówienie w Niemczech, sekretarz generalny NATO Mark Rutte. – Musimy być przygotowani na wojnę na skalę, jaką znosili nasi dziadkowie i pradziadkowie – przekonywał.

Prof. Dębski: Agresywna Rosja to dla Polski bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa
Eksperci wskazują najczęściej na perspektywę 3-5 lat od momentu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą jako horyzont czasowy, w którym Rosjanie będą w stanie podjąć konfrontację z NATO (po uzupełnieniu strat poniesionych w walkach z Ukraińcami). Najczęściej jako potencjalny cel rosyjskiej agresji wskazuje się państwa bałtyckie. Taki konflikt dotknąłby bezpośrednio Polskę, ponieważ jedyna droga lądowa pozwalająca udzielić wsparcia zaatakowanym krajom bałtyckim biegnie przez nasz kraj. Kluczowym punktem jest tu tzw. przesmyk suwalski, czyli część terytorium Polski graniczącego z Litwą, a zarazem rozdzielającego obwód królewiecki i terytorium Białorusi.

Potencjał wojskowy USA i Rosji

Potencjał wojskowy USA i Rosji

Foto: PAP

Jako potencjalny cel przyszłej rosyjskiej agresji w naszej części Europy wskazuje się też Mołdawię – podobnie jak państwa bałtyckie będącą w przeszłości częścią ZSRR, którego sukcesorem jest Rosja. Mołdawia jest krajem neutralnym, dysponuje niewielkimi siłami zbrojnymi (liczącymi kilka tysięcy żołnierzy), a na jej terytorium (na terenie separatystycznego Naddniestrza) stacjonują już rosyjscy żołnierze przebywający tam w charakterze sił pokojowych. W 2022 roku spekulowano, że Rosja rozszerzy wojnę na Mołdawię w sytuacji, gdyby udało jej się zająć obwód odeski. 

Sondaż: 73 proc. najmłodszych Polaków uważa Rosję za zagrożenie dla Polski i NATO

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Rosja może stanowić realne zagrożenie dla Polski i innych państw NATO.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 68,6 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 22,1 proc. respondentów.

9,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– Ponad dwóch na trzech badanych uważa, że Rosja może stanowić realne zagrożenie militarne dla Polski i innych państw NATO (69 proc.), a przekonanie to jest jeszcze silniejsze w grupach wiekowych do 25 lat (73 proc.) i powyżej 50 lat (75 proc.). Wraz ze wzrostem poziomu dochodu wzrasta odsetek osób, które nie uważają Rosji za możliwe realne zagrożenie militarne dla Polski (do 3000 zł – 20 proc., od 3001 do 5000 zł – 19 proc., od 5001 do 7000 zł – 22 proc., powyżej 7000 zł – 27 proc.). – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 lutego 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

