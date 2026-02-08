Z tego artykułu się dowiesz: Jakie sektory polskiej gospodarki uczestniczą w misji do Arabii Saudyjskiej?

Jakie są główne cele wizyty ministra finansów i gospodarki w Rijadzie?

Dlaczego Arabia Saudyjska jest istotnym partnerem handlowym dla Polski?

Jakie szanse stwarza program Vision 2030 dla polskich firm?

Jakie znaczenie ma saudyjski fundusz sovereign wealth fund dla polskich inicjatyw?

Dlaczego polskie firmy potrzebują szerszej ekspansji poza Europę?

Dzisiaj jest niedziela, ale w Arabii Saudyjskiej to pierwszy dzień po weekendzie. Dla blisko 70 polskich przedsiębiorców, głównie z sektora prywatnego, którzy wraz z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów, a tym razem przede wszystkim ministrem gospodarki, wyruszyli w podróż do Rijadu, stolicy tego kraju, będzie to pracowity dzień, obfitujący w spotkania z lokalnym biznesem.

Cel: pomnożyć polski eksport

To pierwsza taka misja firm z naszego kraju do kraju Saudów. Przyjechali reprezentanci wielu sektorów: energetyki, budownictwa, IT i ICT, produkcji FMCG (artykułów szybkozbywalnych), są fintechy i przedstawiciele branży dual use cywilno‑obronnej. — Generalnie naszym celem jest podniesienie relacji gospodarczych między Polską a Arabią Saudyjską — mówił min. Domański polskim dziennikarzom na pokładzie samolotu zmierzającego do Rijadu.

Jak tłumaczy, Arabia Saudyjska jest wielkim dostawcą ropy naftowej do naszego kraju (ok. 60 proc. zapotrzebowania — red.). Z tego powodu mamy duży deficyt we wzajemnych obrotach handlowych. W ubiegłym roku nasz import sięgnął 8,55 mld dol., podczas gdy wyeksportowaliśmy towary za 806 mln dol. — Relacja jest więc jak 1:10 — mówi minister. I zapewnia, że celem jest jej poprawa na korzyść polskiej gospodarki. A szansa jest duża, bo władze Arabii realizują ambitny program Vision 2030. Zmierza on do transformacji i dywersyfikacji ich gospodarki, stojącej przez dekady na eksporcie ropy. — To jest kraj, który przechodzi turboszybką modernizację gospodarczą i chcę, żeby polskie firmy w tej modernizacji uczestniczyły — zapewnia minister, który na niedzielę zaplanował spotkania m.in. z tutejszymi ministrami handlu i inwestycji.