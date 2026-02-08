Aktualizacja: 08.02.2026 10:35 Publikacja: 08.02.2026 09:51
Rijad, Arabia Saudyjska
Dzisiaj jest niedziela, ale w Arabii Saudyjskiej to pierwszy dzień po weekendzie. Dla blisko 70 polskich przedsiębiorców, głównie z sektora prywatnego, którzy wraz z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów, a tym razem przede wszystkim ministrem gospodarki, wyruszyli w podróż do Rijadu, stolicy tego kraju, będzie to pracowity dzień, obfitujący w spotkania z lokalnym biznesem.
To pierwsza taka misja firm z naszego kraju do kraju Saudów. Przyjechali reprezentanci wielu sektorów: energetyki, budownictwa, IT i ICT, produkcji FMCG (artykułów szybkozbywalnych), są fintechy i przedstawiciele branży dual use cywilno‑obronnej. — Generalnie naszym celem jest podniesienie relacji gospodarczych między Polską a Arabią Saudyjską — mówił min. Domański polskim dziennikarzom na pokładzie samolotu zmierzającego do Rijadu.
Jak tłumaczy, Arabia Saudyjska jest wielkim dostawcą ropy naftowej do naszego kraju (ok. 60 proc. zapotrzebowania — red.). Z tego powodu mamy duży deficyt we wzajemnych obrotach handlowych. W ubiegłym roku nasz import sięgnął 8,55 mld dol., podczas gdy wyeksportowaliśmy towary za 806 mln dol. — Relacja jest więc jak 1:10 — mówi minister. I zapewnia, że celem jest jej poprawa na korzyść polskiej gospodarki. A szansa jest duża, bo władze Arabii realizują ambitny program Vision 2030. Zmierza on do transformacji i dywersyfikacji ich gospodarki, stojącej przez dekady na eksporcie ropy. — To jest kraj, który przechodzi turboszybką modernizację gospodarczą i chcę, żeby polskie firmy w tej modernizacji uczestniczyły — zapewnia minister, który na niedzielę zaplanował spotkania m.in. z tutejszymi ministrami handlu i inwestycji.
— Jesteśmy 20. co do wielkości gospodarką świata i części naszych firm polski rynek, a nawet europejski, przestaje wystarczać. I potrzebują szerszego wyjścia w świat — mówi min. Domański. A szansa jest, bo Polska jest wśród 10 państw wymienionych przez Arabię Saudyjską jako priorytetowi partnerzy gospodarczy.
Kolejny aspekt jest kapitałowy. Arabia Saudyjska dysponuje czwartym co do wielkości na świecie państwowym funduszem typu sovereign wealth fund. Strona polska chce zainteresować tutejszy Public Investment Fund takimi inicjatywami jak choćby Innovate.Poland. To uruchomiony w ubiegłym roku m.in. przez PFR, BGK i PZU, wart ponad 4 mld zł program wspierający innowacyjne firmy technologiczne poprzez inwestycje typu venture capital i private equity.
To nie wszystko — wielką szansą na eksport jest saudyjska infrastruktura energetyczna, budowa linii przesyłowych. — To rynek sześciokrotnie, ośmiokrotnie większy od polskiego — mówi min. Domański. Szansą, jego zdaniem, jest IT, ale także żywność. Tu widzi przestrzeń do zawiązywania spółek joint venture z partnerami z Arabii Saudyjskiej. — Czwarty obszar to sektor obronny — mówi Domański. 70 km od Rijadu odbywa się właśnie World Defence Show. I tam też są polscy wystawcy.
Arabia Saudyjska liczy ok. 33 mln mieszkańców, a więc ma populację zbliżoną do naszej, ale jej powierzchnia jest 6,5‑krotnie większa od Polski. Tyle że 95 proc. terenu to pustynie. Pod względem nominalnego PKB Arabia Saudyjska jest na 19. pozycji na świecie, o jedno miejsce przed nami. Ubiegły rok zakończyła ze wzrostem gospodarczym 4,9 proc. Polski PKB urósł w tym czasie o 3,6 proc.
