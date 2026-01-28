Modernizacja niszczyciela USS Zumwalt: Od „armat” do uderzeń hipersonicznych

Prace modernizacyjne w stoczni Ingalls Shipbuilding w Pascagoula rozpoczęły się w 2023 roku. Kluczowy krok to usunięcie dwóch 155 mm zaawansowanych systemów artyleryjskich (Advanced Gun Systems), które miały stanowić podstawę pierwotnej koncepcji niszczyciela wsparcia ogniowego. W ich miejsce wbudowano wyrzutnie dla nowego systemu (Conventional Prompt Strike – konwencjonalny natychmiastowy system uderzeniowy).

W ten sposób nastąpił formalny koniec pierwotnej idei „superartylerii morskiej”. Zumwalt stał się nośnikiem nowej broni – znacznie szybszej, precyzyjniejszej i strategicznie bardziej elastycznej. A warto pamiętać, że Marynarka Wojenna USA poszukiwała możliwości praktycznego wykorzystania tych niezbyt – jak się okazało – udanych koncepcyjnie wielkich niszczycieli (wyporność około 16 tys. ton) niemal od momentu ich wcielenia do służby, co miało miejsce: w 2016 roku (USS Zumwalt, DDG 1000 – swój pierwszy rejs operacyjny odbył dopiero w 2022 roku) i w 2019 roku (USS Michael Monsoor, DDG 1001). Ostatnia jednostka (USS Lyndon B. Johnson, DDG 1002) nadal nie weszła natomiast do służby, mimo że okręt zwodowano w 2018 roku.

Pociski hipersoniczne. Broń, która nie da czasu na reakcję

CPS to konwencjonalny system broni hipersonicznej tworzony wspólnie przez Marynarkę Wojenną USA i amerykańskie Wojska Lądowe, oparty na technologii boost-glide (wzniesienie–szybowanie). Dwustopniowy silnik wynosi głowicę Common Hypersonic Glide Body („pocisk szybujący hipersonicznie”), która następnie porusza się z prędkością przekraczającą 5 Machów (czyli pięciokrotność prędkości dźwięku), unikając systemów obrony przeciwrakietowej.

Zasięg ponad 3 000 km i czas reakcji poniżej godziny czynią z CPS broń o błyskawicznej skuteczności. Sama prędkość uderzenia – bez ładunku wybuchowego – wystarcza do zniszczenia bunkrów lub stanowisk dowodzenia. System ten, wywodzący się z koncepcji Prompt Global Strike, rozwijają Lockheed Martin i Northrop Grumman.

Zmiana przeznaczenia okrętów typu Zumwalt

Nowa konfiguracja Zumwalta obejmuje jedynie 12 wyrzutni VLS (Vertical Launch System – pionowy system startowy), co ogranicza liczbę przenoszonych pocisków. Jest to podyktowane rozmiarami tej broni. Pociski te bynajmniej do małych nie należą.