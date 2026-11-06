- Polska jest dla Honeywell Aerospace przede wszystkim miejscem, w którym chcemy rozwijać talenty i nasze zdolności do tworzenia technologii w Europie - zarówno na potrzeby europejskiego, jak i globalnego przemysłu lotniczego i kosmicznego - mówi WNP Michał Závišek, wiceprezes Honeywell Aerospace odpowiedzialny za inżynierię w Europie.

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Firma współpracuje z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1, z którymi chce budować zaplecze do obsługi silników AGT1500, które są stosowane w czołgach Abrams. - W przyszłości współpraca może objąć również produkcję lub naprawę części zamiennych. Powstające zaplecze stwarza też możliwość wsparcia innych użytkowników Abramsów w Europie - powiedział Závišek.

Trwają kolejne rozmowy

Przedsiębiorstwo prowadzi także rozmowy z innymi polskimi firmami, m.in. o technologiach, które mogą być stosowane w pojazdach lądowych. - Jednym z przykładów jest Honeywell 360 Display, system poprawiający widoczność i świadomość sytuacyjną operatorów takich pojazdów. Szukamy w tym obszarze partnerów i przygotowujemy kolejne formy współpracy - mówił.

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Jak ujawnił Závišek, Honeywell Aerospace pracuje nad nawiązaniem "dwóch lub trzech konkretnych partnerstw" z polskimi firmami zbrojeniowymi.

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