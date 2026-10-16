„Według stanu z 7 października pozostawało tylko 10 pocisków. (...) Obecnie pozostało zaledwie kilka” – poinformował na łamach „Washington Post” przedstawiciel władz w Kijowie, pragnący zachować anonimowość. Drugi rozmówca gazety, dysponujący wiedzą na temat pogarszającej się sytuacji ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, również przyznał, że Ukrainie właściwie skończyły się pociski służące do zestrzeliwania rosyjskich rakiet balistycznych. „Sytuacja jest niezwykle napięta. Niewinni cywile giną każdego dnia” – zaalarmował urzędnik.

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Ukraiński urzędnik o dostawach pocisków do systemu Patriot: od maja były nieregularne

„Washington Post” w swoim artykule przypomina, że od 2022 r., czyli początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przekazała Ukrainie setki pocisków do systemów Patriot, z których każdy kosztuje do 4 mln dolarów. W pierwszym miesiącu wojny przeciwko Iranowi, rozpoczętej na przełomie lutego i marca 2026 r., Stany Zjednoczone wykorzystały ponad tysiąc takich pocisków.

Po doniesieniach o niedoborach amunicji administracja prezydenta USA uznała produkcję pocisków do systemów Patriot za priorytet. Ich wytworzenie może jednak trwać do 36 miesięcy.

USA przekazywały Kijowowi pociski do systemów Patriot w ramach inicjatywy PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), finansowanej przez państwa europejskie. Wysoki rangą przedstawiciel NATO zapewnił w rozmowie z „Washington Post”, że inicjatywa PURL nadal funkcjonuje, a pociski do systemów obrony przeciwlotniczej, w tym Patriot, wciąż trafiają do Ukrainy. Ukraiński urzędnik stwierdził jednak, że „od maja dostawy były nieregularne i obecnie nikt nie może z całą pewnością stwierdzić, że dana dostawa rzeczywiście dotrze”.

Wcześniej, w czwartek, stacja CNN, powołując się na własne źródła, podała, że Ukrainie skończyły się pociski do systemu obrony powietrznej Patriot.