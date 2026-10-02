Łącznie, w ramach kontraktu wartego 8 miliardów dolarów, na Tajwan ma trafić 66 myśliwców. W ten sposób Tajwan wzmacnia swoją obronę powietrzną wobec coraz bardziej asertywnej polityce Chin w regionie.

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We wrześniu myśliwce F-16V nie doleciały na Tajwan. Zawróciły

Cytowany przez agencję CNA minister obrony Tajwanu Wellington Koo poinformował w parlamencie, że do końca roku na wyspę trafią kolejne maszyny. Nie ujawnił szczegółów dotyczących rozmieszczenia nowych myśliwców. Powiedział tylko, że „siły zbrojne muszą utrzymać swoją strategiczną koncentrację, a region wschodni jest ważny (...) dla zachowania potencjału bojowego”.

Dostawy amerykańskich myśliwców na Tajwan są opóźnione – kontrakt zawarto już w 2019 roku, a dostawy miały ruszyć w 2023 roku i zakończyć przed końcem 2026 roku. Opóźnienie dostaw miało wynikać - jak pisze CNA – z problemów z oprogramowaniem. Lokalne media informowały także, że próbny przelot myśliwców na Tajwan na początku września zakończył się niepowodzeniem – krótko po starcie w kierunku amerykańskiej bazy wojskowej na wyspie Guam na Pacyfiku samoloty, z niewyjaśnionych oficjalnie przyczyn, zawróciły na Hawaje. Dziennik „Taipei Times” zwrócił wtedy uwagę, że myśliwce „pozostały na Hawajach (...), podczas gdy prezydent USA Donald Trump przygotowywał się do spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem”, które odbyło się pod koniec września w USA.

Myśliwce F-16V, wyposażone w zaawansowaną awionikę i radary z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA), mają stanowić dla Tajpej przeciwwagę m.in. dla chińskich myśliwców stealth J-20. Waszyngton konsekwentnie odmawia sprzedaży Tajwanowi bardziej zaawansowanych myśliwców F-22 i F-35.

Tajwan wciąż czeka na realizację wartego 14 miliardów dolarów kontraktu na zakup uzbrojenia z USA

Tajpej wciąż czeka na sfinalizowanie kolejnego pakietu uzbrojenia o wartości 14 mld dolarów – w skład pakietu wchodzą m.in. systemy obrony powietrznej Patriot. Trump wstrzymał jednak zatwierdzenie sprzedaży a w maju nazwał go „bardzo dobrą kartą przetargową” w relacjach z Pekinem. Według analityków decyzja w tej sprawie nie zapadnie przed grudniowym szczytem G20 w USA, na którym ma dojść do kolejnego spotkania Trumpa z Xi.

Morskie granice Tajwanu Foto: PAP

Stany Zjednoczone nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, podobnie jak większość państw na świecie, zgodnie bowiem z tzw. zasadą jednych Chin wymagałoby to zerwania relacji dyplomatycznych z Państwem Środka. Jednak zgodnie z ustawą z 1979 r. są zobowiązane do dostarczania wyspie sprzętu wojskowego o charakterze defensywnym. Wszelkie kontrakty obronne Tajpej z Waszyngtonem wywołują sprzeciw władz w Pekinie, które uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część własnego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli.