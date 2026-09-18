– Dzisiaj wypłacimy 3,3 mld euro na pomoc w zakupie dronów i pocisków w ramach pożyczki na wsparcie Ukrainy. Europa będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia, którego potrzebuje, aby bronić swoich obywateli i swojego terytorium – oświadczyła Ursula von der Leyen. Już 17 września wieczorem, po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zapowiedziała to szefowa KE.

W latach 2026–2027 Ukraina otrzyma od UE 60 miliardów euro na broń

Wypłata, która ma mieć miejsce 18 września, jest czwartą z części pożyczki przeznaczonej na obronność. Wraz z nią UE przekaże Ukrainie w tym roku prawie 15 mld euro, obejmujących zarówno wydatki obronne, jak i wsparcie o szerszym zakresie. Łącznie w latach 2026–2027 Ukraina ma otrzymać z Brukseli 90 mld euro (60 mld euro przeznaczono na potrzeby obronne, a 30 mld euro na wsparcie budżetowe).

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Dla zdolności obronnych Ukrainy kluczowe jest szybkie dostarczanie potrzebnego uzbrojenia, konieczne jest przyspieszenie dostaw w UE m.in. poprzez wykorzystanie zapasów, zmianę priorytetów zamówień oraz zwiększenie produkcji – podkreśliła KE w komunikacie z 18 września. 

Wypłata 3,3 mld euro następuje po ubiegłotygodniowej decyzji KE o zatwierdzeniu 6,1 mld euro na zakup uzbrojenia dla Ukrainy, w tym systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, amunicji, dronów oraz sprzętu do walki elektronicznej. Część tych środków będzie mogła zostać przeznaczona na produkowane w USA pociski PAC-3 do systemów Patriot. Kijów za te środki powinien priorytetowo kupować uzbrojenie produkowane w UE, jednak z racji tego, że potrzeby Ukrainy w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej są pilne, Komisja i państwa członkowskie zgodziły się na odstępstwa.

Czym jest program SAFE?

To unijny instrument pożyczkowy o wartości 150 mld euro, przeznaczony na inwestycje państw członkowskich w obronność i wspólne zakupy uzbrojenia. Największym beneficjentem tego programu jest Polska, do której trafiło z tego źródła blisko 44 mld euro. Pieniądze te są wypłacane w ramach wieloletnich, niskooprocentowanych pożyczek

„Są już rezultaty naszej wczorajszej rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen – fizycznie wpłynęła transza w wysokości 3,3 mld euro z pakietu wsparcia finansowego UE. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na naszą obronę, w tym na rakiety i drony” – napisał Zełenski na platformie X, dziękując szefowej KE.

Niewykorzystane środki z SAFE mają być wykorzystane m.in. na program rozwoju europejskiego systemu obrony powietrznej

KE potwierdziła jednocześnie gotowość do wykorzystania niewykorzystanej części środków z unijnego programu pożyczek obronnych SAFE na uruchomienie nowego programu wspólnych projektów UE i Ukrainy. Von der Leyen zapowiedziała to dwa dni wcześniej, wygłaszając orędzie o stanie Unii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Program SAFE

Program SAFE

Foto: Infografika PAP

Jednym ze wspólnych przedsięwzięć miałby być europejski system obrony powietrznej i przeciwrakietowej, rozwijany wspólnie z Ukrainą w ramach projektu Freja. Według KE ma on połączyć ukraińskie doświadczenie bojowe i innowacje z europejskimi technologiami i potencjałem przemysłowym.

Von der Leyen poinformowała, że w przyszłym tygodniu weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku i zamierza zaapelować do partnerów Ukrainy o zwiększenie wsparcia dla Kijowa. 