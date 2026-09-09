Pociski Anthem mają zasięg do 1,5 tys. km
Pociski mają być produkowane w rejonie Lipska, na wschodzie Niemiec, dla klientów europejskich. Według agencji Reutera oferta ma być skierowana do państw poszukujących broni dalekiego zasięgu w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.
Pocisk Anthem jest zdolny przenosić głowicę bojową o wadze do 200 kg, a jego zasięg – według doniesień mediów – wynosi 1,5 tys. km. Jest określany jako broń przeznaczona do precyzyjnych uderzeń głęboko na terytorium przeciwnika.
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Jak podał Reuters, pocisk Anthem ma być nową opcją dla państw chcących rozbudować arsenały dalekiego zasięgu. „Obecnie składają się one z ograniczonej liczby bardzo drogich pocisków, uznawanych za zbyt małe, by przeciwstawić się wielkim arsenałom takiego państwa jak Rosja” – podkreśliła agencja. Według dpa Covenant oferuje swoje pociski dalekiego zasięgu po wyraźnie niższych cenach niż dostępne obecnie na rynku.
– W pierwszym roku wyprodukujemy około tysiąca sztuk, a potem zwiększymy produkcję do 5 tys. To jest nasz cel rocznej produkcji – powiedziała szefowa Covenant Abigail Denburg.
Jak zauważył niemiecki dziennik „Handelsblatt”, plany rozpoczęcia produkcji w Saksonii zbiegają się z poszukiwaniem przez rząd Niemiec dużych ilości tanich pocisków dalekiego zasięgu. – Mają one pomóc w zamknięciu luki i stanowić dopełnienie droższych systemów – zaznaczyła gazeta.
„Handelsblatt” przypomniał, że mimo wcześniejszych zapowiedzi szanse na dostarczenie Niemcom pocisków Tomahawk przez Stany Zjednoczone bardzo zmalały. Ponadto – jak ocenili informatorzy dziennika – byłyby one znacznie droższe niż pociski Covenant.
Pocisk Tomahawk
Dpa poinformowała, że w sprawie produkcji pocisków Covenant prowadzi już rozmowy z Bundeswehrą.
Założone w 2024 roku przedsiębiorstwo ma filię w Tel Awiwie oraz zakład produkcyjny w północnym Izraelu.
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