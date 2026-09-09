Pociski mają być produkowane w rejonie Lipska, na wschodzie Niemiec, dla klientów europejskich. Według agencji Reutera oferta ma być skierowana do państw poszukujących broni dalekiego zasięgu w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.

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Pociski Anthem mają zasięg 1,5 tys. kilometrów. Są tańsze od dostępnych na rynku

Pocisk Anthem jest zdolny przenosić głowicę bojową o wadze do 200 kg, a jego zasięg – według doniesień mediów – wynosi 1,5 tys. km. Jest określany jako broń przeznaczona do precyzyjnych uderzeń głęboko na terytorium przeciwnika.

Jak podał Reuters, pocisk Anthem ma być nową opcją dla państw chcących rozbudować arsenały dalekiego zasięgu. „Obecnie składają się one z ograniczonej liczby bardzo drogich pocisków, uznawanych za zbyt małe, by przeciwstawić się wielkim arsenałom takiego państwa jak Rosja” – podkreśliła agencja. Według dpa Covenant oferuje swoje pociski dalekiego zasięgu po wyraźnie niższych cenach niż dostępne obecnie na rynku.

– W pierwszym roku wyprodukujemy około tysiąca sztuk, a potem zwiększymy produkcję do 5 tys. To jest nasz cel rocznej produkcji – powiedziała szefowa Covenant Abigail Denburg.

Jak zauważył niemiecki dziennik „Handelsblatt”, plany rozpoczęcia produkcji w Saksonii zbiegają się z poszukiwaniem przez rząd Niemiec dużych ilości tanich pocisków dalekiego zasięgu. – Mają one pomóc w zamknięciu luki i stanowić dopełnienie droższych systemów – zaznaczyła gazeta.

Małe szanse na dostarczenie przez USA Niemcom pocisków Tomahawk

„Handelsblatt” przypomniał, że mimo wcześniejszych zapowiedzi szanse na dostarczenie Niemcom pocisków Tomahawk przez Stany Zjednoczone bardzo zmalały. Ponadto – jak ocenili informatorzy dziennika – byłyby one znacznie droższe niż pociski Covenant.

Pocisk Tomahawk Foto: PAP

Dpa poinformowała, że w sprawie produkcji pocisków Covenant prowadzi już rozmowy z Bundeswehrą.

Założone w 2024 roku przedsiębiorstwo ma filię w Tel Awiwie oraz zakład produkcyjny w północnym Izraelu.