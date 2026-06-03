Amerykańscy żołnierze
„Przekazałem sekretarzowi obrony USA Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce” – poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest to swego rodzaju list intencyjny, który ma być podstawą do dalszych rozmów o wzmocnieniu amerykańskiej obecności w Polsce. Nasi politycy chcą kuć żelazo, póki gorące, i, nawiązując do komunikatu prezydenta Donalda Trumpa o zwiększeniu obecności amerykańskiej w Polsce, doprowadzić do powstania stałej bazy.
Według informacji „Rzeczpospolitej”, chodzi o lokalizację w zachodniej Polsce (rząd zaproponował dwa takie miejsca), gdzie miałoby powstać swego rodzaju miasteczko dla amerykańskich żołnierzy. Nie wiadomo, czy byłoby to już przy istniejących jednostkach wojskowych czy w zupełnie nowym miejscu. Koszt jej budowy poniosłaby Polska, mowa o ok. 10 mld zł. Wiadomo, że w rządzie już toczą się rozmowy na temat potencjalnej specustawy, która miałaby przyspieszyć inwestycję. Problem w tym, że wstępnie ministerstwo sprawiedliwości zadeklarowało, że stworzenie takiego dokumentu zajmie do pół roku – wydaje się jednak, że presja polityczna ten proces może przyspieszyć.
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Warto przypomnieć, że w lipcu 2025 r. przyjęto ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych. Ma ona ułatwić inwestycje m.in. w ramach programu Tarcza Wschód i powstawanie nowych zakładów przemysłu zbrojeniowego. Nowa specustawa dotyczyłaby zapewne tylko tej jednej inwestycji i jej finansowania.
Amerykańskie bazy wojskowe w Europie
Obecnie w Polsce przebywa nieco mniej niż 10 tys. amerykańskich żołnierzy. W pewnym sensie stała obecność jest w trzech lokalizacjach – w Redzikowie, gdzie są instalacje systemu przeciwrakietowego Aegis Ashore, w Powidzu, gdzie znajdują się magazyny amerykańskiego sprzętu – tzw. APS oraz w Poznaniu, gdzie znajduje się wysunięte dowództwo V Korpusu oraz garnizon odpowiadający za logistykę w Camp Kościuszko.
Oprócz tego Amerykanie są w kilkunastu innych lokalizacjach. W Orzyszu działa batalionowa grupa bojowa, która trafiła tu jeszcze w 2016 r. w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Jest w Polsce także brygadowa grupa bojowa stacjonująca w zachodniej Polsce, jest także Brygada Lotnictwa Bojowego, zespoły bezzałogowców, itd. Ten pobyt reguluje głównie Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej z 2020 r. Minister Kosiniak-Kamysz kilkukrotnie powtarzał, że jeden żołnierz amerykański w Polsce kosztuje nas ok. 15 tys. dol., czyli 60 tys. zł rocznie. Za taką sojuszniczą obecność płacimy więc co roku setki milionów złotych.
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