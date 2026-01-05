Reklama

Dron trafił w największe zakłady akumulatorów Rosji. Bez nich rakiety nie polecą

Nocny atak Ukrainy na obwód lipiecki był wymierzony w zakłady Energia, największego w Rosji producenta akumulatorów i baterii, w tym do dronów i rakiet, ale także lotnictwa i marynarki wojennej. Uderzenie wywołało „wielki pożar”.

Publikacja: 05.01.2026 16:14

Ukraiński dron

Ukraiński dron

Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Iwona Trusewicz

Późnym wieczorem 4 stycznia Ukraina rozpoczęła atak dronów na obwód lipiecki. „Odłamki” jednego z dronów spadły na strefę przemysłową miasta Jelec i spowodowały pożar, poinformował Igor Artamonow, gubernator Lipiecka. Władze bagatelizują rozmiar zniszczeń i zapewniają, że nocą pożar został opanowany i nikt nie został ranny.

Atak na największą fabrykę akumulatorów Rosji. Władze utajniają straty

Nie ujawniły też, co było rzeczywistym celem ukraińskich dronów. Według rosyjskiego ministerstwa obrony, moskiewskie siły obrony powietrznej „przechwyciły” 41 ukraińskich dronów w ośmiu obwodach, w tym cztery w obwodzie lipieckim.

Media i portale dotarły do rzeczywistego celu ataku w Jelcu. Według portalu Astra i ukraińskich kanałów monitoringu nocny atak był wymierzony w PJSC Energia, największego w Rosji producenta baterii i akumulatorów, w tym do dronów i pocisków, a także dla lotnictwa i marynarki wojennej.

Zdjęcia i filmy od lokalnych mieszkańców, publikowane przez media, wskazują, że atak doprowadził do ogromnego pożaru w zakładzie. Według Supernova+, „jeden z wojskowych zakładów produkcyjnych płonie”. Dokładny rozmiar zniszczeń nie jest znany.

Zakład w Jelcu był dwukrotnie atakowany przez ukraińskie drony, w lipcu i maju 2025 r. Jeden z wydziałów stanął wtedy w płomieniach, raniąc dziewięciu pracowników zakładu.

Rosyjskie Szahedy potrzebują baterii

Głównymi produktami Energii z siedzibą w Jelcu są chemiczne źródła energii. Urządzenia produkowane w zakładzie są wykorzystywane w wielu sektorach, w tym w obronności, lotnictwie cywilnym, transporcie morskim i sektorze energetycznym. Przed sankcjami Zachodu zakłady bazowały na elementach z importu. Sankcje spowodowały duże trudności z zaopatrzeniem i konieczność przestawienia produkcji na części z Chin i innych wspierających rosyjską agresję państw.

Konflikty zbrojne
Konflikty zbrojne
Kilkadziesiąt zabitych w ataku dronów. Rosja oskarża Ukrainę

Jak donosi ukraińska agencja UNIAN, Rosjanie kontynuują modernizację irańskich dronów szturmowych klasy Szahed. Według eksperta ds. walki elektronicznej Siergieja Bieskrestnowa, Rosjanie wyposażyli swoje Szahedy w przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, kamerę i modem radiowy, umożliwiający rosyjskiemu operatorowi odpalenie pocisku w kierunku celów powietrznych.

Ewentualne zatrzymanie produkcji zakładów Energia, która w warunkach rosyjskiej wojny nastawiona jest głównie na potrzeby armii, skutkowałoby poważnymi brakami elementów zasilających m.in. rosyjskie drony i rakiety. Władze nie udzielają żadnych informacji na temat sytuacji w zakładzie. Wielkość i szczegóły produkcji są utajnione.

Źródło: rp.pl

Technologie Drony fabryka baterii Rosjanie akumulatory litowo-jonowe
