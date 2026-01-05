Aktualizacja: 06.01.2026 00:13 Publikacja: 05.01.2026 16:14
Ukraiński dron
Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Późnym wieczorem 4 stycznia Ukraina rozpoczęła atak dronów na obwód lipiecki. „Odłamki” jednego z dronów spadły na strefę przemysłową miasta Jelec i spowodowały pożar, poinformował Igor Artamonow, gubernator Lipiecka. Władze bagatelizują rozmiar zniszczeń i zapewniają, że nocą pożar został opanowany i nikt nie został ranny.
Nie ujawniły też, co było rzeczywistym celem ukraińskich dronów. Według rosyjskiego ministerstwa obrony, moskiewskie siły obrony powietrznej „przechwyciły” 41 ukraińskich dronów w ośmiu obwodach, w tym cztery w obwodzie lipieckim.
Media i portale dotarły do rzeczywistego celu ataku w Jelcu. Według portalu Astra i ukraińskich kanałów monitoringu nocny atak był wymierzony w PJSC Energia, największego w Rosji producenta baterii i akumulatorów, w tym do dronów i pocisków, a także dla lotnictwa i marynarki wojennej.
Zdjęcia i filmy od lokalnych mieszkańców, publikowane przez media, wskazują, że atak doprowadził do ogromnego pożaru w zakładzie. Według Supernova+, „jeden z wojskowych zakładów produkcyjnych płonie”. Dokładny rozmiar zniszczeń nie jest znany.
Zakład w Jelcu był dwukrotnie atakowany przez ukraińskie drony, w lipcu i maju 2025 r. Jeden z wydziałów stanął wtedy w płomieniach, raniąc dziewięciu pracowników zakładu.
Głównymi produktami Energii z siedzibą w Jelcu są chemiczne źródła energii. Urządzenia produkowane w zakładzie są wykorzystywane w wielu sektorach, w tym w obronności, lotnictwie cywilnym, transporcie morskim i sektorze energetycznym. Przed sankcjami Zachodu zakłady bazowały na elementach z importu. Sankcje spowodowały duże trudności z zaopatrzeniem i konieczność przestawienia produkcji na części z Chin i innych wspierających rosyjską agresję państw.
Jak donosi ukraińska agencja UNIAN, Rosjanie kontynuują modernizację irańskich dronów szturmowych klasy Szahed. Według eksperta ds. walki elektronicznej Siergieja Bieskrestnowa, Rosjanie wyposażyli swoje Szahedy w przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, kamerę i modem radiowy, umożliwiający rosyjskiemu operatorowi odpalenie pocisku w kierunku celów powietrznych.
Ewentualne zatrzymanie produkcji zakładów Energia, która w warunkach rosyjskiej wojny nastawiona jest głównie na potrzeby armii, skutkowałoby poważnymi brakami elementów zasilających m.in. rosyjskie drony i rakiety. Władze nie udzielają żadnych informacji na temat sytuacji w zakładzie. Wielkość i szczegóły produkcji są utajnione.
