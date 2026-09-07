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Artykuł jest częścią raportu „Nowoczesna Armia 2026” poświęconego modernizacji Wojska Polskiego i polskiemu przemysłowi obronnemu, który przygotowała redakcja serwisu radar.rp.pl z okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
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