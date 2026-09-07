Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o SAFE: Jakieś środki na stół wrócą

Przed nami jest wielki projekt Agencji Uzbrojenia 2.0. I o tym bardzo dużo będziemy mówić na MSPO. Powinna zmienić się rola Agencji Uzbrojenia. Powinna być nie tylko kupującym, ale też instytucją, która testuje, poszukuje nowych technologii, a potem zajmuje się utrzymywaniem sprzętu – mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej.

