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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o SAFE: Jakieś środki na stół wrócą

Przed nami jest wielki projekt Agencji Uzbrojenia 2.0. I o tym bardzo dużo będziemy mówić na MSPO. Powinna zmienić się rola Agencji Uzbrojenia. Powinna być nie tylko kupującym, ale też instytucją, która testuje, poszukuje nowych technologii, a potem zajmuje się utrzymywaniem sprzętu – mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej.

Publikacja: 07.09.2026 21:51

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o SAFE: Jakieś środki na stół wrócą

Foto: mat. pras.

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Bogusław Chrabota

Artykuł jest częścią raportu Nowoczesna Armia 2026 poświęconego modernizacji Wojska Polskiego i polskiemu przemysłowi obronnemu, który przygotowała redakcja serwisu radar.rp.pl z okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Jak pani ocenia status realizacji programu SAFE dla polskiej armii?

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