W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać potężny kolejowy transport wojskowy. Film zarejestrowany został 1 listopada w stanie Kentucky, a dokładnie w mieście La Grange, przez środek którego przebiega linia kolejowa.

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W USA nagrano transport czołgów M1A2 SEPv3 Abrams, które wkrótce mają trafić do Polski

Na nagraniu widoczny jest transport 33 czołgów. Zostały one zidentyfikowane przez dziennikarzy i obserwatorów OSINT (Open Source Intelligence, czyli biały wywiad), jak pisze Wirtualna Polska, jako czołgi M1A2 SEPv3 Abrams mające za kilka tygodni trafić do Polski.

Dokładnie 33 czołgi mają bowiem już wkrótce znaleźć się w naszym kraju w ramach ostatniej dostawy wynikającej z umowy międzyrządowej z 5 kwietnia 2022 r. Kontrakt o wartości 4,75 mld dol. obejmuje, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, łącznie 250 Abramsów M1A2 SEPv3, a także rozbudowany pakiet logistyczny, szkoleniowy i wsparcia technicznego. Pierwsze czołgi w ramach tej umowy trafiły do Polski w połowie stycznia 2025 r. We wrześniu 2026 r. dotarła z kolei ostatnia, jak dotąd, transza. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało wówczas, że nasza armia posiada już 217 z 250 zamówionych czołgów. Dostawy, zgodnie z deklaracjami, mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Czołgi M1A2 SEPv3 to najnowsza wersja Abramsów, która jest na wyposażeniu US Army. Główne uzbrojenie tych czołgów stanowi gładkolufowa armata kalibru 120 mm M256. Ma ona możliwość rażenia nowoczesnych celów pancernych na odległościach przekraczających 3000 metrów.

Do Polski dotarła kolejna dostawa czołgów K2 i armatohaubic K9. Ukraińscy komentatorzy pod wrażeniem

Do Polski dotarła też już ostatnia w tym roku dostawa południowokoreańskich czołgów K2 Black Panther i armatohaubic K9 Thunder. Kilkadziesiąt maszyn trafi teraz do dwóch brygad 16. Dywizji Zmechanizowanej, które stacjonują w północno-wschodniej części kraju i odpowiadają za obronę tych regionów.

Na fakt ten, jak pisze serwis Interia, zwróciły uwagę ukraińskie media i analitycy. Podkreślili imponujące tempo odbudowy potencjału pancernego przez Polskę, a tym samym wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

Dostawy sprzętu z Korei Południowej stanowią kolejny etap odbudowy potencjału polskich wojsk lądowych po przekazaniu Ukrainie m.in. starszych czołgów T-72 i PT-91 oraz armatohaubic – zauważyli ukraińscy komentatorzy. Wskazali również, że dostawy te są szczególnie istotne, biorąc pod uwagę jednostki, do których trafią. Te bowiem odpowiadają za obronę terenów graniczących z Rosją i Białorusią.

Dostawy czołgów K2 Black Panther realizowane są na podstawie umowy podpisanej 1 sierpnia 2025 r. o wartości ok. 6,5 mld dol. Z kolei armatohaubice K9 Thunder trafiają do Polski na mocy kontraktu z 1 grudnia 2023 r. o wartości ok. 2,6 mld dol.