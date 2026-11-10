Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, Polska zdecydowała się na błyskawiczne zamówienie ciężkiego sprzętu z Korei Południowej. Już w sierpniu (czyli pół roku po wybuchu konfliktu) Polska zakontraktowała 180 czołgów K2GF (od ang. Gap Filler, dosł. coś, co uzupełnia lukę – w tym przypadku powstałą po dostawach na Wschód) oraz 212 armatohaubic samobieżnych K9A1.

Reklama Reklama

W 2023 r. zamówienie uzupełniono o kolejne 152 armatohaubic K9 – w tym sześć K9A1 oraz 146 K9PL. W 2025 r. podpisana została druga umowa wykonawcza na czołgi K2. Znów chodziło o 180 sztuk, lecz tym razem 116 K2GF oraz 64 polonizowane K2PL. Czołgi K2PL miałyby powstawać już w kraju.

K9 Thunder Foto: PAP

Pierwsze dostawy miały miejsce już w 2022 r. Do października Koreańczycy zrealizowali już w pełni obie pierwsze umowy wykonawcze (na 180 K2GF oraz 212 K9A1) i rozpoczęli realizację drugiej umowy wykonawczej na czołgi K2 (dostarczono ich łącznie 208, w tym 28 w ramach II umowy wykonawczej).

Jeśli chodzi o K9A1, to ich liczba wyniosła łącznie 218 sztuk (212 w ramach I umowy i 6 w ramach II umowy). Najnowsza dostawa, z 9 listopada, ma być ostatnią w tym roku. Objęła kilkadziesiąt pojazdów. Agencja Uzbrojenia nie poinformowała o dokładnych liczbach.

Strzelanie armatohaubic K9 z 18. Pułku Artylerii. Foto: st. szer. Patryk Bijan

Czołgi K2GF trafią do 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej z 16. Dywizji Zmechanizowanej, a dokładniej do 2. batalionu czołgów. Docelowo brygada ma posiadać aż trzy bataliony czołgów, co będzie ją czynić drugim tak silnym pododdziałem w Siłach Zbrojnych RP. Trzy bataliony czołgów posiada także 1. Warszawska Brygada Pancerna (18. Dywizja Zmechanizowana), choć w jej przypadku mówimy o czołgach z rodziny M1 Abrams.

Jeśli zaś chodzi o dostawy armatohaubic, to materiał fotograficzny udostępniony przez Agencje Uzbrojenia potwierdza, że dostarczono je w najnowszym standardzie, czyli K9PL. Mówimy więc o pierwszych tego typu działach w Wojsku Polskim. Sprzęt trafił do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Ówczesny dowódca 9. Brygady Kawalerii Pancernej płk Roman Brudło (obecnie gen. bryg.) w trakcie odbioru pierwszych czołgów K2GF w 2024 r. Foto: 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej

Łącznie w ramach czterech umów zakontraktowaliśmy więc 360 czołgów (296 K2GF oraz 64 K2PL) i 364 armatohaubice K9 (w tym 218 K9A1 oraz 146 K9PL). W przypadku armatohaubic samobieżnych dostawy obejmowały historycznie zwykle 12–18 sztuk.

K9PL, czyli najnowsza armatohaubica samobieżna dla Polski

Pierwsze armatohaubice K9 docierały do Polski w wariancie bardzo zbliżonym do użytkowanego w koreańskiej armii. Część wozów miała nawet koreański kamuflaż. Było to bardzo pragmatyczne podejście – kluczowe było tempo dostaw, a ich dokładna konfiguracja mogłaby opóźnić proces wypełniania braków. Druga umowa gwarantuje już jednak dostawy wariantu spolonizowanego.

Różnice widać na pierwszy rzut oka. Armatohaubica nie została dostarczona w polskim malowaniu, a nie jak dotychczas, w neutralnym oliwkowym kolorze. Na wieży pojawiły się także nieobecne w K9A1 dodatkowe pojemniki transportowe. Widzimy również wyrzutnie granatów oraz elementy systemu ostrzegania przed opromieniowaniem laserem Obra-3.

Armatohaubic samobieżne K9PL charakteryzuje m.in. polski system Obra-3. Foto: Agencja Uzbrojenia

Pojazd w tej konfiguracji mogliśmy zobaczyć na zdjęciach z zakładów Changwon w Korei Południowej. 3 lipca miała tam miejsce uroczystość prezentacji pierwszych armatohaubic K9PL dla Polski. Co ważne i warte podkreślenia, nie wszystkie zmiany są widoczne. Agencja Uzbrojenia w przeszłości komunikowała, że wozy otrzymają również m.in. klimatyzację, dodatkowe wyświetlacze dla załogi, automatyczny system gaszenia i tłumienia wybuchów oraz filtrowentylację. Ciekawą zmianą jest także pogrubienie osłony nad przednią częścią pojazdu bazowego (tuż nad gąsienicami).

Dostawy spolonizowanych K9PL przewidziano na lata 2026–2027. Do końca przyszłego roku skończą się także dostawy czołgów K2GF. Jeśli zaś chodzi o K2PL, to czas dostaw uzależniony jest od tempa prac nad ich produkcją w kraju. Plany zakładają ich dostarczenie do końca 2030 r.