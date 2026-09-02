Z tego artykułu dowiesz się: Które kluczowe kwestie sporne zagrażają harmonogramowi polonizacji czołgów K2.

Co jest przyczyną konfliktu o lokalizację centrum serwisowego silników czołgowych.

Dlaczego niektóre polskie spółki zbrojeniowe rozważają wycofanie się z projektu.

Jak obecne problemy mogą opóźnić uruchomienie produkcji komponentów w kraju.

Obecnie w Wojsku Polskim jest ponad 200 czołgów K2. Pierwszych 180 zostało już dostarczonych na podstawie umowy z 2022 r. Nieco ponad rok temu, 1 sierpnia 2025 r. podpisano drugą umowę. Jak informuje Agencja Uzbrojenia, „przedmiotem jest dostawa 180 czołgów K2 w latach 2026-2030, spośród których 116, w dotychczasowej konfiguracji K2GF, zostanie dostarczonych w latach 2026-2027, a 64, w konfiguracji K2PL, w latach 2028-2030. Zgodnie z umową montaż końcowy 61 czołgów K2PL realizowany będzie w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy.

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O ile ta pierwsza umowa była po prostu „zakupem z półki”, czyli armia kupowała sprzęt u zagranicznego dostawcy, to przy okazji drugiej mocno skorzystać ma nie tylko Wojsko Polskie, ale także nasz przemysł zbrojeniowy.

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Dlatego w grudniu ubiegłego roku Agencja Uzbrojenia podpisała z Hyundai Rotem umowę licencyjną na transfer technologii w zakresie czynności MRO (obsług, napraw i przeglądów) dla czołgów K2GF oraz K2PL. Tego samego dnia zawarto także umowę sublicencyjną z Bumarem-Łabędy. Jak informuje AU, „przedmiotem umowy sublicencyjnej jest przekazanie nabytych od spółki Hyundai Rotem Company w powyższym kontrakcie licencyjnym uprawnień do realizacji czynności w zakresie obsług, napraw i przeglądów czołgów K2GF oraz K2PL”. W uproszczeniu chodzi o to, że to państwo polskie jest właścicielem tych technologii kupionych od Koreańczyków i przekazuje je spółkom PGZ.

Silnik współpracy nieco zatarty

Dostawy czołgów wyprodukowanych w Korei idą dalej bez zarzutu, najnowszą partię – 28 pojazdów, odebraliśmy pod koniec sierpnia. Jednak problemy pojawiają się w rozmowach przemysłowych. Oficjalnie jest dobrze. – Prace nad transferem technologii dotyczącej czołgów K2 przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem – odpowiadają na nasze pytania przedstawiciele PGZ.

Ale rzeczywistość jest bardziej złożona. Trudnością jest m.in. decyzja, gdzie mają być serwisowane silniki czołgów. W oficjalnej korespondencji z PGZ skierowanej do Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Aktywów Państwowych, która została wysłana w lipcu, spółka kwestionuje m.in. to, że przedstawiciele ministerstwa obrony Korei Południowej chcą, by ten transfer technologii został ulokowany w Bumarze-Łabędy, a nie Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Spytaliśmy o to w PGZ. – Spółką rekomendowaną w Grupie PGZ do świadczenia serwisów i napraw silników do czołgów K2 są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu. Aktualnie trwają szczegółowe analizy techniczne w tym zakresie – odpowiedzieli nam przedstawiciele spółki.

Problemem jest to, że jednak wcześniej WZMot, będąc w konflikcie z Hyundaiem, odmawiały m.in. wpuszczenia ich przedstawicieli do swojego zakładu, a także podania kosztów inwestycji w infrastrukturę. Ten konflikt to pokłosie m.in. rozwiązania konsorcjum, które wcześniej tworzyły wspólnie PGZ, WZMot i Hyundai Rotem, a także wcześniejszych ustaleń między spółkami zawartych w tzw. Term Sheet. Między polskimi i koreańskimi partnerami jest dużo złej krwi.

Dodatkowo z punktu widzenia Koreańczyków dużą wadą tej lokalizacji jest to, że w Poznaniu są już serwisowane silniki do Leopardów, czyli pojazdów konkurencyjnych. Jednak to wydaje się do rozwiązania, ponieważ obsługę różnych pojazdów można oddzielić.

Koreański przemysł uczył się kilkadziesiąt lat. Jak poradzi sobie polski?

Kwestie silnika to nie jedyna trudność, z którą się borykają przedstawiciele firm podczas rozmów przemysłowych. Polska strona uważa, że koszty szkoleń dotyczących MRO, które ma ponieść są w niektórych przypadkach radykalnie zawyżone. Jednocześnie Koreańczycy mają być bardzo mało elastyczni w tych negocjacjach. Efektem jest m.in. to, że koszty inwestycji dla poszczególnych spółek są tak duże, że np. spółki Bumar-Mikulczyce i Zakłady Mechaniczne Tarnów rozważają rezygnację z udziału w tym projekcie.

– W obszarze zaangażowania spółek trwają dalsze rozmowy handlowe oraz analizy techniczne. Ze względu jednak na toczące się rozmowy nie możemy na tym etapie udzielić szerszych informacji. W tym kontekście należy jednocześnie zwrócić uwagę na proces łączenia Bumaru-Mikulczyce z Bumarem-Łabędy – odpowiadają „Rz” przedstawiciele PGZ. Równie wstrzemięźliwa w odpowiedziach jest strona koreańska. – Na każdym etapie dostaw oraz polonizacji czołgów K2 pozostajemy otwarci na rozmowy z naszymi polskimi partnerami. Ze względu na poufny charakter negocjacji dotyczących współpracy w sektorze obronnym nie mogę obecnie przekazać dodatkowych informacji – wyjaśnia nam Kyung Tae Kang, prezes Hyundai Rotem Europe.

Są też inne problemy. Polska strona uważa, że koreańskie wymagania dotyczące ochrony pozyskiwanych technologii są zbyt ogólnikowe i strona koreańska niezbyt chętnie się dzieli informacjami o technologiach, a np. część dokumentacji jest obecnie dostępna tylko w języku koreańskim.

Czy te problemy uda się rozwiązać? Jak wskazuje jeden z naszych rozmówców znających kulisy sprawy, na pewno, ale nie jest oczywiste, że uda się utrzymać harmonogram. Zgodnie z nim od 2028 r. czołgi K2PL powinny być montowane w Bumarze-Łabędy i polskie spółki powinny zacząć wytwarzać niektóre komponenty.

Umowa ramowa na czołgi K2 obejmuje aż tysiąc pojazdów. Do tej pory umowy wykonawcze zawarto na w sumie 360 sztuk. Jeśli dojdzie do podpisania kolejnych, to już wszystkie kupowane czołgi powinny być montowane w Bumarze, a polonizacja części i tworzenie łańcucha poddostawców w Polsce powinny się zwiększać.

Zdobycie umiejętności praktycznie samodzielnej produkcji czołgów na bazie współpracy z Amerykanami zajęło Koreańczykom kilkadziesiąt lat. Trudno wyrokować, jak ten proces mógłby przebiegać w Polsce, ale oczywiste jest, że podstawą musiałyby być kolejne zamówienia na czołgi K2. Obecnie trudno przewidzieć, czy w najbliższych latach faktycznie do nich dojdzie.