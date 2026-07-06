– To ważny moment dla polskiego przemysłu. Potwierdzenie tego, że staramy się skutecznie i realistycznie dbać o bezpieczeństwo Polski – mówił premier Donald Tusk. – Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy mają za sobą najcięższy okres.

Reklama Reklama

– Jesteśmy w przeddzień szczytu NATO. To jest rozwój produkcji pocisków dalekiego zasięgu, chodzi o 900 km. Polska jest pierwszym państwem, z którym Anduril podpisuje taką umowę. To jest budowanie Polski, jako strategicznego miejsca budowy przemysłu zbrojeniowego – dodawał wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy mają być montowane pociski Barracuda – 500. – Spółki PGZ dostają nowy oddech. To jest moment absolutnie przełomowy, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy tego typu kompetencji – tłumaczył z kolei minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Produkcja pocisków Barracuda? Najpierw zamówienie.

Tak w poniedziałek mówili w Bydgoszczy politycy. „Na mocy umowy o współpracy, rozwijającej postanowienia porozumienia podpisanego w październiku 2025 r., wchodząca w skład Grupy PGZ spółka WZL-2 oraz Anduril będą produkować tysiące systemów SLB-500M. W kolejnych etapach projektu PGZ i Anduril będą stopniowo zwiększać udział lokalnych dostawców, włączając coraz więcej polskich i europejskich komponentów. Celem jest stworzenie polskiej wersji Barracudy jako produktu w większości wytwarzanego w Europie i zgodnego z wymogami programu SAFE” – tak informowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

Warto jednak pamiętać o jednym: by doszło do takiej produkcji, to najpierw Ministerstwo Obrony Narodowej musi takie pociski zamówić. Bez takiego zakupu, żadnego przenoszenia linii produkcyjnych nie będzie. Rozmowy ponoć trwają, ale na razie nic nie zostało podpisane.

O jakiej liczbie pocisków rocznie jest rozmowa? Chodzi o ok. 3 tys. sztuk rocznie. Uruchomienie takiej linii montażowej ma zająć kilkanaście miesięcy. Warto jednak pamiętać, że „linia montażowa” to pojęcie kluczowe, ponieważ sam Anduril bazuje głównie na poddostawcach i produkuje tylko niektóre elementy tych pocisków. Nie jest jasne, czy zgodę na ewentualny transfer technologii wyrazi bądź wyraziła już administracja amerykańska, a to może okazać się problemem.

Anduril – zbrojeniówka nowego typu

Kooperacja PGZ z Andurilem może być szansą dla polskiego przemysłu, ale warto pamiętać, że do tej pory nasza współpraca z dużymi, bardziej tradycyjnymi koncernami zbrojeniowymi z USA nie była zbyt owocna. Być może teraz będzie inaczej, ale i tak podstawą jest ewentualne zawarcie kontraktu na zakup pocisków Barracuda przez polski MON.