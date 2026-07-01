Ćwiczenia Valiant Shield odbywały się od 22 czerwca do 1 lipca. W ich trakcie amerykańska marynarka wojenna przeprowadziła tzw. SINKEX (Sinking Exercise) – ćwiczenie polegające na zatopieniu wycofanego ze służby okrętu w celu sprawdzenia skuteczności uzbrojenia oraz współdziałania sił zbrojnych.

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Celem był USS Juneau (LPD-10), okręt desantowy typu Austin, który spoczął na dnie oceanu ponad 200 mil morskich od archipelagu Marianów. Jednostkę zatopiła torpeda wystrzelona z okrętu podwodnego należącego do Japońskich Morskich Sił Samoobrony.

USA i sojusznicy ćwiczą wspólne działania bojowe

W ćwiczeniach Valiant Shield uczestniczą siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii, Kanady i Nowej Zelandii. Manewry odbywają się co dwa lata i mają na celu doskonalenie współpracy wojskowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań bojowych. Obejmują wykrywanie, śledzenie i zwalczanie celów na morzu, w powietrzu, kosmosie, na lądzie oraz w cyberprzestrzeni.

Dowódca Carrier Strike Group 5 i Task Force 70 kontradmirał Eric Anduze podkreślił, że ćwiczenie pozwoliło sprawdzić zdolność sojuszników do prowadzenia skoordynowanych operacji morskich. – To ćwiczenie SINKEX stworzyło znakomitą okazję dla naszego wspólnego zespołu do integracji zdolności we wszystkich aspektach, doskonaląc precyzję i koordynację niezbędne do prowadzenia zaawansowanych operacji morskich na Pacyfiku – powiedział.

USS Juneau. Okręt z historią od wojny w Wietnamie po Pustynną Burzę

USS Juneau wszedł do służby w 1969 roku. Jednostka brała udział m.in. w wojnie w Wietnamie oraz operacji Pustynna Burza. Ze służby została wycofana w 2008 roku, a następnie pozostawała w bazie Pearl Harbor.

Jak podkreśla amerykańska marynarka, wykorzystanie wycofanych okrętów podczas ćwiczeń pozwala w warunkach rzeczywistych sprawdzać skuteczność systemów uzbrojenia. Takich testów nie da się w pełni odtworzyć podczas symulacji komputerowych.

Przed zatopieniem okręt został oczyszczony z niebezpiecznych substancji

Marynarka USA poinformowała, że przed każdym ćwiczeniem SINKEX wycofane jednostki przechodzą szczegółowy proces przygotowania pod kątem ochrony środowiska. Z okrętów usuwane są m.in. polichlorowane bifenyle (PCB), paliwa, odpady, rtęć, materiały zawierające fluorowęglowodory oraz inne substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska morskiego. Proces oczyszczania nadzorują specjaliści odpowiedzialni za ochronę środowiska, bezpieczeństwo i kontrolę jakości.