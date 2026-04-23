Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w czwartek, 23 kwietnia, po południu, że Polska zawarła z Unią Europejską umowę pożyczkową SAFE.

„Polska jest niezbędnym filarem europejskiej architektury bezpieczeństwa, powiedziałam Donaldowi Tuskowi” – napisała w poście zamieszczonym na portalu X.

Szefowa KE zaznaczyła, że Polska pomaga utrzymać bezpieczeństwo europejskiej wschodniej flanki, stąd jest największym beneficjentem SAFE.

„Dziś podpisaliśmy umowę pożyczki, która uwolni 43 miliardy euro na projekty obronne, które czynią naszą Unię bezpieczniejszą” – podkreśliła Ursula von der Leyen.

Wcześniej rzecznik Komisji Europejskiej do spraw obronności Thomas Regnier potwierdził, że KE wysłała w czwartek tekst umowy pożyczkowej SAFE do 18 z 19 państw członkowskich uczestniczących w programie. Wśród nich była Polska. W marcu Regnier twierdził, że porozumienie z krajami powinno zostać zawarte w drugim bądź trzecim tygodniu kwietnia, doszło jednak do opóźnień. Spekulowano nawet, że Warszawa podpisze umowę dopiero w maju.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, przedstawiciele polskiego rządu rozmawiali z innymi państwami o zmianie rozporządzenia unijnego w sprawie SAFE. Jej celem miało być wydłużenie czasu, w którym można by zawierać umowy tzw. single procurement, a które są podstawą naszego planu na wykorzystanie pożyczek z SAFE w rodzimej zbrojeniówce.

