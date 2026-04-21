Minister finansów Andrzej Domański podczas wizyty w Waszyngtonie udzielił wywiadu dziennikowi „Financial Times”. Podczas rozmowy pytany był między innymi o pożyczki z SAFE dla polskiej zbrojeniówki.

Reklama Reklama

Andrzej Domański o planie Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego: To miraż

Szef resortu finansów zaznaczył, że odrzuca plan prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego dotyczący sprzedaży rezerw złota banku centralnego w celu sfinansowania wojska zamiast sięgnięcia po tanie unijne pożyczki przeznaczone na ten sam cel. Andrzej Domański określił ten pomysł „mirażem”.

Jak zadeklarował w rozmowie z „FT”, rząd Donalda Tuska będzie dążyć do uzyskania dostępu do unijnego funduszu obronnego o wartości 150 mld euro pomimo prezydenckiego weta, nawet jeśli miałoby to oznaczać mniejszą „elastyczność” w wykorzystaniu pożyczek na inwestycje niemilitarne.

– Nie zgadzam się na (pomysł – red.) modernizacji polskiej armii w oparciu o miraż przyszłych zysków banku centralnego – odmawiam – podkreślił Andrzej Domański.

Minister finansów wskazał, że choć to bank centralny decyduje o tym, jak wykorzystać swoje rezerwy, instytucja ta nie będzie miała ostatecznego obrazu swoich rocznych zysków aż do wiosny 2027 roku.

– Potrzebujemy środków na modernizację polskiej armii teraz. Nie ma sensu czekać i dlatego skorzystamy z programu SAFE tak szybko, jak to możliwe – oświadczył.

Domański dodał, że ewentualne zyski ze sprzedaży rezerw mogłyby zostać zniwelowane przez wahania kursów walut w trakcie roku finansowego, a bank centralny w ostatnim czasie odnotowywał straty.

Jak zauważa „FT”, w ubiegłym roku Polska znalazła się w gronie banków centralnych kupujących najwięcej złota, zamykając 2025 rok z około 550 tonami tego kruszcu, wartymi ponad jedną czwartą jej całkowitych rezerw. W styczniu zaś Adam Glapiński wyznaczył NBP nowy cel – posiadanie 700 ton złota.

Tymczasem w kwietniu podczas posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej przyjęła roczne sprawozdanie finansowe z działalności NBP za 2025 r. Strata banku centralnego w minionym roku wyniosła –35,7 mld zł. Ujemny wynik oznacza, że NBP nie przekaże w tym roku do budżetu państwa żadnej wpłaty.

MDM zamiast SAFE? Andrzej Domański: Jest to interesująca opcja

Minister finansów w wywiadzie dla „Financial Times” poinformował również, że jego zespół prowadzi rozmowy na temat innej międzynarodowej propozycji finansowania obronności, zwanej MDM (Multilateral Defence Mechanism). Pomysł ten znajduje poparcie takich państw, jak Wielka Brytania, Holandia czy Finlandia. Opiera się on na emitowaniu długu zabezpieczonego gwarancjami swoich członków i wykorzystywaniu go na zamówienia dla przemysłu obronnego. Miałoby to pozwolić osiągnąć korzyści skali i obniżyć koszty finansowania dla państw członkowskich.

Andrzej Domański stwierdził, że MDM może być dla Polski „interesującą opcją” i jego resort uczestniczy również w pracach nad tą propozycją, ale jego „najwyższym priorytetem w tej chwili jest SAFE”.