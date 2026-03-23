Kolejne tego typu umowy z Boeingiem i GE powinny być podpisane w najbliższych miesiącach, w sumie zapłacimy za nie ponad mld zł. Po ich wdrożeniu, WZL-1 powinny być w stanie serwisować te śmigłowce. Co ważne, oddział w Dęblinie ma pozyskać zdolności do serwisowania silników.

Dostawy AH-64E Apache w latach 2028-2032

Podczas podpisania umowy obecny był również premier Donald Tusk. Polityk w swoim wystąpieniu nawiązał do tego, że gdy poprzednio był premierem, to doszło do przygotowania umowy na zakup śmigłowców Caracal od Airbusa, które miały być montowane właśnie w WZL-1. Tamten kontrakt nie został jednak sfinalizowany przez rząd PiS, a polski rząd z tego powodu zapłacił 80 mln zł kary.

– Chciałem podziękować naszym amerykańskim sojusznikom. Cieszę się, że powoli wszyscy zaczynają rozumieć, że Polska jest nie tylko sojusznikiem lojalnym, ale też wymagającym. Prawdziwy sojusznik to taki, któremu można powiedzieć prawdę. Wszystko to, co robimy dla bezpieczeństwa Polski, robimy w interesie Polek i Polaków – podkreślał premier. – Nie ma konfliktu interesu między sojusznikami NATO. Polska, Europa, Stany Zjednoczone, to jedna rodzina.

– WZL uzyskują możliwość serwisowania Apache, ale też innych śmigłowców służących w Wojsku Polskim – mówił z kolei wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – 96 śmigłowców to jest druga największa flota na świecie. Ta liczba wynika z potrzeb naszych wojsk lądowych. Nie da się zorganizować wielkich sił lądowych bez odpowiedniego zabezpieczenia z powietrza – dodawał polityk PSL.

Dostawy śmigłowców AH-64E Apache zaplanowane są na lata 2028-2032. Już teraz leasingujemy 8 śmigłowców w starszej wersji AH-64D Apache, na których nasi piloci i naziemny personel techniczny już rozpoczęli szkolenia. Dla Wojska Polskiego absorpcja tak dużej liczby tych statków powietrznych będzie nie lada wyzwaniem, ponieważ wyszkolić trzeba będzie ok. 400 pilotów, a liczba techników jest kilkukrotnie większa.