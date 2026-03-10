Program Orka: Trwają intensywne rozmowy Saab z Polską o okrętach podwodnych typu A26 / zdjęcie ilustracyjne
Rozmówca nie mógł zdradzić szczegółów, jednak przyznał, że negocjacje są intensywnie prowadzone w trzech obszarach – między władzami Polski i Szwecji, między Saabem a Agencją Uzbrojenia oraz między Saabem a polskimi firmami. Saab, jak podkreślił, jest otwarty na współpracę z polskim przemysłem w programie Orka – odbyły się już wstępne warsztaty z podmiotami państwowymi i prywatnymi. Jednocześnie prezes Saab Technologies Poland przyznał:
– W pierwszej kolejności skupiamy się na tym, żeby zapewnić właściwych poddostawców w programie Orka. Wszystko, co wychodzi poza to, będzie ogłaszane w dniu podpisania kontraktu, także dlatego, że jesteśmy spółką notowaną na giełdzie.
Czytaj więcej
Trwają prace nad nowelizacją Prawa lotniczego, które umożliwi dwóm instytucjom karanie linii lotniczych, lotnisk i producentów paliw. Uzyskane w te...
Jyrki Kujansuu opowiedział w rozmowie z WNP również o początkach spółki Saab Technologies Poland oraz o swojej roli w jej rozwoju, a także o dotychczasowej współpracy przemysłowej Saaba z polskimi firmami, w tym m.in. w programie Delfin.
Jyrki Kujansuu zapytany przez WNP o to, jak Saab widzi swoją przyszłość w Polsce, odpowiedział:
– Strategia Saaba na Polskę jest długoterminowa. Chcemy być strategicznym partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej, sił zbrojnych, przemysłu i sektora akademickiego. To oznacza, że mamy ambicję, żeby angażować się z polskim przemysłem zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach.
Czytaj więcej: Saab dla WNP: W programie Orka rozmawiamy z dwoma rodzajami polskich firm
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę ramową na dostawy nowych pojazdów...
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, poinformował, że Rada Modernizacji Technicznej zatwi...
MON zamawia w HSW ponad tysiąc nowych bojowych wozów piechoty Borsuk. Skonstruowane w kraju, uzbrojone i wyposaż...
Rząd zdecydował o znaczącym podniesieniu potencjału artyleryjskiej zbrojowni HSW. Premier Morawiecki zapowiedzia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas