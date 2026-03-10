Rozmówca nie mógł zdradzić szczegółów, jednak przyznał, że negocjacje są intensywnie prowadzone w trzech obszarach – między władzami Polski i Szwecji, między Saabem a Agencją Uzbrojenia oraz między Saabem a polskimi firmami. Saab, jak podkreślił, jest otwarty na współpracę z polskim przemysłem w programie Orka – odbyły się już wstępne warsztaty z podmiotami państwowymi i prywatnymi. Jednocześnie prezes Saab Technologies Poland przyznał:

– W pierwszej kolejności skupiamy się na tym, żeby zapewnić właściwych poddostawców w programie Orka. Wszystko, co wychodzi poza to, będzie ogłaszane w dniu podpisania kontraktu, także dlatego, że jesteśmy spółką notowaną na giełdzie.

Prezes Saab Technologies Poland o przyszłości spółki w Polsce

Jyrki Kujansuu opowiedział w rozmowie z WNP również o początkach spółki Saab Technologies Poland oraz o swojej roli w jej rozwoju, a także o dotychczasowej współpracy przemysłowej Saaba z polskimi firmami, w tym m.in. w programie Delfin.

Jyrki Kujansuu zapytany przez WNP o to, jak Saab widzi swoją przyszłość w Polsce, odpowiedział: