Reklama

Saab i program Orka: trwają rozmowy z rządem i polskim przemysłem

Szwedzki Saab negocjuje umowę na trzy okręty podwodne typu A26 Blekinge dla Polski z terminem dostawy pierwszej jednostki w 2030 r., przyznał w rozmowie z WNP prezes Saab Technologies Poland, Jyrki Kujansuu.

Publikacja: 10.03.2026 11:55

Program Orka: Trwają intensywne rozmowy Saab z Polską o okrętach podwodnych typu A26 / zdjęcie ilust

Program Orka: Trwają intensywne rozmowy Saab z Polską o okrętach podwodnych typu A26 / zdjęcie ilustracyjne

Foto: show999 / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Rozmówca nie mógł zdradzić szczegółów, jednak przyznał, że negocjacje są intensywnie prowadzone w trzech obszarach – między władzami Polski i Szwecji, między Saabem a Agencją Uzbrojenia oraz między Saabem a polskimi firmami. Saab, jak podkreślił, jest otwarty na współpracę z polskim przemysłem w programie Orka – odbyły się już wstępne warsztaty z podmiotami państwowymi i prywatnymi. Jednocześnie prezes Saab Technologies Poland przyznał:

– W pierwszej kolejności skupiamy się na tym, żeby zapewnić właściwych poddostawców w programie Orka. Wszystko, co wychodzi poza to, będzie ogłaszane w dniu podpisania kontraktu, także dlatego, że jesteśmy spółką notowaną na giełdzie.

Czytaj więcej

Nowelizacja prawa lotniczego ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.
Ekonomia
Dwa urzędy skontrolują paliwo na lotniskach. Trwają prace nad nowym prawem

Prezes Saab Technologies Poland o przyszłości spółki w Polsce

Jyrki Kujansuu opowiedział w rozmowie z WNP również o początkach spółki Saab Technologies Poland oraz o swojej roli w jej rozwoju, a także o dotychczasowej współpracy przemysłowej Saaba z polskimi firmami, w tym m.in. w programie Delfin.

Jyrki Kujansuu zapytany przez WNP o to, jak Saab widzi swoją przyszłość w Polsce, odpowiedział:

Reklama
Reklama

– Strategia Saaba na Polskę jest długoterminowa. Chcemy być strategicznym partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej, sił zbrojnych, przemysłu i sektora akademickiego. To oznacza, że mamy ambicję, żeby angażować się z polskim przemysłem zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach.

Czytaj więcej: Saab dla WNP: W programie Orka rozmawiamy z dwoma rodzajami polskich firm

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama