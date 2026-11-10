Dane na temat nowej odmiany bezzałogowca Gerań-5 opublikował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Informację podał portal Ukraińska Prawda. Z komunikatu wynika, że w zmodyfikowanej wersji dron może osiągać prędkość nawet 1000 km/godz.

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Nowa wersja drona Gerań-5. HUR: to w praktyce pocisk manewrujący

„Na początku jesieni przeciwnik zaczął stosować w uderzeniach na nasze miasta nową modyfikację drona Gerań-5, którą pod względem charakterystyki taktyczno-technicznej można zakwalifikować jako pocisk manewrujący niewielkich rozmiarów” – napisał ukraiński wywiad wojskowy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek.

Gerań-5 K5-K: prędkość, pułap, zasięg i głowica bojowa

Nowa odmiana bezzałogowca nosi oznaczenie K5-K. Jest wyraźnie krótsza od podstawowego modelu – mierzy 4 metry, podczas gdy standardowy Gerań-5 ma 6,5 m długości. Rozpiętość płatów nośnych pozostała zbliżona i wynosi 3 m (wobec 3,2 m w wersji bazowej).

Zmiany dotyczą też osiągów. Pułap lotu wzrósł do 6 km, a prędkość maksymalna – do 1000 km/godz. Prędkość przelotowa drona to 450-500 km/godz. Bez zmian pozostał natomiast zasięg, który wynosi ok. 1000 km. Bezzałogowiec przenosi głowicę bojową o masie 90 kg.

Rosyjski odrzutowy dron uderzeniowy Geran-5 Foto: PAP

Dlaczego rosyjskie drony coraz trudniej zestrzelić?

Rosja systematycznie wprowadza do użytku kolejne modyfikacje bezzałogowców wykorzystywanych w wojnie z Ukrainą. Nowe wersje są coraz trudniejsze do strącenia dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Ataki dronów na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Kijów bez prądu

Rosyjskie uderzenia wymierzone są głównie w obiekty infrastruktury krytycznej, a zwłaszcza w energetykę. Skutkiem są częste przerwy w dostawach elektryczności, które jesienią i zimą stają się dla mieszkańców szczególnie dotkliwe.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w piątek, że w najtrudniejszym położeniu, jeśli chodzi o energetykę, jest Kijów. W stolicy obowiązują awaryjne wyłączenia prądu, a w części dzielnic energia elektryczna dostępna jest jedynie przez dwie-trzy godziny na dobę.