Gerań-5 (K5-K)
Dane na temat nowej odmiany bezzałogowca Gerań-5 opublikował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Informację podał portal Ukraińska Prawda. Z komunikatu wynika, że w zmodyfikowanej wersji dron może osiągać prędkość nawet 1000 km/godz.
„Na początku jesieni przeciwnik zaczął stosować w uderzeniach na nasze miasta nową modyfikację drona Gerań-5, którą pod względem charakterystyki taktyczno-technicznej można zakwalifikować jako pocisk manewrujący niewielkich rozmiarów” – napisał ukraiński wywiad wojskowy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek.
Czytaj więcej
Choć wielu obserwatorów od początku pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie wieści koniec czołgów na polu walki, opiniami tymi raczej nie przejęli się...
Nowa odmiana bezzałogowca nosi oznaczenie K5-K. Jest wyraźnie krótsza od podstawowego modelu – mierzy 4 metry, podczas gdy standardowy Gerań-5 ma 6,5 m długości. Rozpiętość płatów nośnych pozostała zbliżona i wynosi 3 m (wobec 3,2 m w wersji bazowej).
Zmiany dotyczą też osiągów. Pułap lotu wzrósł do 6 km, a prędkość maksymalna – do 1000 km/godz. Prędkość przelotowa drona to 450-500 km/godz. Bez zmian pozostał natomiast zasięg, który wynosi ok. 1000 km. Bezzałogowiec przenosi głowicę bojową o masie 90 kg.
Rosyjski odrzutowy dron uderzeniowy Geran-5
Rosja systematycznie wprowadza do użytku kolejne modyfikacje bezzałogowców wykorzystywanych w wojnie z Ukrainą. Nowe wersje są coraz trudniejsze do strącenia dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
Rosyjskie uderzenia wymierzone są głównie w obiekty infrastruktury krytycznej, a zwłaszcza w energetykę. Skutkiem są częste przerwy w dostawach elektryczności, które jesienią i zimą stają się dla mieszkańców szczególnie dotkliwe.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w piątek, że w najtrudniejszym położeniu, jeśli chodzi o energetykę, jest Kijów. W stolicy obowiązują awaryjne wyłączenia prądu, a w części dzielnic energia elektryczna dostępna jest jedynie przez dwie-trzy godziny na dobę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas