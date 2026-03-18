Samolot jest następcą wycofanego już modelu Kawasaki EC-1, który przez lata służył japońskim siłom powietrznym do walki elektronicznej. Według doniesień, część wyposażenia, w tym system przeciwdziałania elektronicznego J/ALQ-5, została do niego przeniesiona.

Parametry Kawasaki EC-2. Budowa i przeznaczenie

Podobnie jak jego poprzednik, EC-2 ma potężny dziób. Dodano do tego dwie duże owiewki na górze kadłuba oraz dwie kolejne po bokach tylnej części kadłuba. Choć szczegóły wyposażenia są tajne, zdjęcia potwierdzają instalację czujników ostrzegających przed zbliżającymi się pociskami (MAWS) jako część systemu samoobrony.

Jak wyjaśnia portal The War Zone, EC-2 będzie używać potężnych systemów zakłócających do paraliżowania wrogich sensorów – zwłaszcza systemów obrony powietrznej i łączności – zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.

W 2025 r. na rozwój maszyny przeznaczono 260 milionów dolarów. To część większego planu, mającego na celu modernizację zdolności zbierania i analizy danych wywiadowczych, wartego 3,2 miliarda dolarów. Japonia planuje zakup czterech egzemplarzy EC-2. Dla porównania istniał tylko jeden egzemplarz EC-1.

Potrzeba posiadania EC-2 wynika z coraz trudniejszej sytuacji związanej z bezpieczeństwem w regionie. Japonia mierzy się z rosnącą aktywnością militarną Chin, Korei Północnej i Rosji.