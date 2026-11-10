Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej nominacji generalskich. Łącznie awans otrzymało dziesięciu oficerów Wojska Polskiego. Jeden z nich został mianowany na stopień generała broni, jeden na generała dywizji, a ośmiu na generałów brygady. Akty mianowania zostaną wręczone 11 listopada 2026 r. podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

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Nominacje generalskie 2026. Oto pełna lista oficerów

Zgodnie z komunikatem BBN na stopień generała broni mianowany został gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Drugą gwiazdkę generalską otrzyma gen. bryg. Rafał Miernik, pełniący funkcję szefa Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Ośmiu kolejnych oficerów awansowało na stopień generała brygady. W tej grupie znaleźli się: płk Piotr Bieniek, dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej, płk Mariusz Czeczko, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, oraz płk Robert Frommholz, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia.

Na generalskie stopnie mianowani zostali również płk Przemysław Gogoliński, zastępca prezesa Agencji Mienia Wojskowego, i płk pil. Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Listę uzupełniają płk Tomasz Łysek, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Andrzej Magiera, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, a także płk Bogdan Sowa, szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Piotr Bieniek nowym generałem. Media wskazują na kontrowersje

Szczególną uwagę wśród nominowanych zwraca płk Piotr Bieniek. Onet przypomina o zdarzeniu sprzed kilku lat, kiedy oficer miał pobić policjantki wezwane do interwencji podczas zakrapianej imprezy.

Jak opisywał portal, mimo kontrowersji związanych z tym wydarzeniem kariera wojskowa Bieńka rozwijała się dalej. Od ubiegłego roku dowodzi on 6 Brygadą Powietrznodesantową. Teraz, zgodnie z komunikatem BBN, został mianowany na stopień generała brygady.

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Onet zwrócił również uwagę na rodzinne powiązania oficera. Jego ojciec, gen. Mieczysław Bieniek, jest doradcą wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Jednocześnie Onet zaznaczył, że Piotr Bieniek jest doświadczonym oficerem i od ubiegłego roku dowodzi jedną z brygad Wojska Polskiego.