Prawie 3 tys. żołnierzy z 11 państw koalicji chętnych weźmie udział w ćwiczeniach wojskowych organizowanych m.in. w Polsce w dniach 9–22 listopada – poinformowało MON. Ćwiczenia mają sprawdzić gotowość sił koalicji do wsparcia Ukrainy po zakończeniu wojny.

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Koalicja chętnych i ćwiczenia wojskowe. Manewry w Polsce już w listopadzie

Jak przekazał resort obrony we wtorkowym komunikacie, ćwiczenia pod kryptonimem Koalicja 26.2, „to kulminacja miesięcy planowania, pokazująca jak szybko państwa uczestniczące potrafią zmobilizować się i stworzyć siły zdolne wspierać Ukrainę po zakończeniu wojny”.

Koalicji 26.2 przewodzić miałyby wspólnie Francja i Wielka Brytania, aby – jak podano – sprawdzić, jak szybko i efektywnie kilka krajów jest w stanie rozmieścić siły na lądzie, morzu i w powietrzu, by wspomóc Ukrainę po zakończeniu działań wojskowych.

MON poinformowało, że „siły te dowodzone będą z Operacyjnej Kwatery Głównej WSU w Paryżu”, a „łącznie w ćwiczeniu na terenie Polski, w Operacyjnej Kwatery Głównej we Francji oraz w jej Komponencie Morskim w Turcji, weźmie udział 2800 żołnierzy z 11 krajów”.

„Gospodarzem ćwiczenia jest przede wszystkim Polska, która zarządzałaby także ruchem żołnierzy WSU po zakończeniu konfliktu – nie wysłałby jednak swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy” – przekazał resort obrony.

W ćwiczeniu, podczas którego – jak podał MON – „żołnierze trenować będą praktyczne aspekty przemieszczania, ochrony, integracji i podtrzymania siły zdolnej do pomocy w odtwarzaniu Sił Zbrojnych Ukrainy”, udział wezmą: Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Szwecja, Turcja i Wielka Brytania.

W ramach ćwiczeń zaplanowano także loty ćwiczebne i planowanie operacji usuwania min morskich.

Koalicja chętnych i Wielonarodowe Siły w Ukrainie będą ćwiczyć w Polsce

Dowódca Wielonarodowych Sił w Ukrainie gen. Tom Bateman cytowany w komunikacie, podkreślił, że „ćwiczenie pokaże, że Wielonarodowe Siły w Ukrainie to realna, dysponująca dużymi zdolnościami i mogąca być szybko użyta siła reprezentująca poważne zaangażowanie państw Koalicji Chętnych w długotrwałą stabilność i bezpieczeństwo Ukrainy”.

„WSU będzie każdego dnia zwiększać swoją gotowość do wsparcia Ukrainy po zakończeniu walk, dbając, by Siły Zbrojne Ukrainy były jak najlepiej przygotowane do odparcia przyszłej agresji” – powiedział gen. Bateman.

Jak przypomniano w komunikacie, Wielonarodowe Siły w Ukrainie, utworzone w 2025 r. przez państwa koalicji chętnych, miałyby służyć zapewnieniu trwałego pokoju i bezpieczeństwa Ukrainy. Zgodnie z Deklaracją Paryską z 6 stycznia 2026 r. mogłyby zostać rozmieszczone na wniosek ukraińskiego rządu po zakończeniu działań wojennych.

Ich zadania obejmowałyby m.in. szkolenie ukraińskich żołnierzy, wsparcie odbudowy potencjału tamtejszych sił zbrojnych oraz działania na rzecz bezpieczeństwa transportu lotniczego i morskiego. „Nie miałyby natomiast obowiązków związanych z utrzymaniem pokoju czy monitorowaniem zawieszenia broni, są też niezależne od struktur NATO” – zaznaczono.

Koalicja chętnych po raz pierwszy zebrała się w styczniu 2025 r. Skupia ona obecnie 37 państw, głównie europejskich. W działania koalicji zaangażowane są także m.in. Kanada, Japonia czy Turcja.