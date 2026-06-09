Program „Wakacje z wojskiem 3” wystartował 8 czerwca
O programie informuje Ministerstwo Obrony Narodowej w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.
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Program „Wakacje z wojskiem 3” skierowany jest przede wszystkim do osób w wieku 18–35 lat, a więc do maturzystów i studentów, a także do osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba mieć ukończone 18 lat.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wynagrodzenie w wysokości niemal 6 tys. zł brutto, a dodatkowo będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie.
Do programu „Wakacje z wojskiem 3” można zgłaszać się przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji na terenie całej Polski.
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W ramach programu „Wakacje z wojskiem 3” odbędą się trzy 27-dniowe turnusy organizowane w niemal 90 lokalizacjach na terenie całej Polski. Terminy szkoleń to:
Uczestnicy będą mogli zdecydować jednak nie tylko o terminie i miejscu szkolenia, lecz także o charakterze służby zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Będą mogli wybrać m.in. jednostki wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej.
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W trakcie każdego z turnusów przeprowadzone zostanie – w sposób nowoczesny i praktyczny – intensywne szkolenie podstawowe. Dzięki niemu uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej i nauczą się strzelania. Ponadto zapoznają się z zasadami przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego.
Program, jak zauważa Ministerstwo Obrony Narodowej, „[…] to nie tylko okazja do przeżycia wyjątkowej przygody i zdobycia nowych doświadczeń, ale również możliwość poznania realiów służby wojskowej od środka. Dla wielu uczestników może to być pierwszy krok do dalszego związania swojej przyszłości z Wojskiem Polskim , zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej”.
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