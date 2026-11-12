Niemiecka firma Helsing z siedzibą w Monachium opracowała platformę AI przeznaczoną do analizy danych wywiadowczych i identyfikowania potencjalnych zagrożeń na polu walki. System Clarity ma wspierać dowódców w podejmowaniu decyzji, w tym przy wyborze uzbrojenia odpowiedniego do zwalczania określonych celów.

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Sztuczna inteligencja ma wspierać wojsko na polu walki

Jak poinformowało w środę kierownictwo Helsinga, Clarity przetwarza duże zbiory danych, aby identyfikować obiekty oraz pozycje wojskowe. Wyniki analiz mogą być następnie wykorzystywane podczas planowania operacji i doboru środków bojowych.

Współzałożyciel firmy Gundbert Scherf podkreślił, że współczesne siły zbrojne potrzebują coraz bardziej zaawansowanych narzędzi wywiadowczych, które pozwolą im reagować na szybko zmieniającą się sytuację na polu walki. Zwrócił uwagę na rosnące znaczenie autonomicznych systemów wojskowych.

Według Scherfa istotną zaletą nowej platformy jest jej europejskie pochodzenie. Armie korzystające z Clarity będą mogły instalować oprogramowanie na własnej infrastrukturze, zachowując kontrolę nad systemem i przetwarzanymi informacjami.

Dyrektor ds. technologii Helsinga Robert Fink, który wcześniej współtworzył Palantira, wyjaśnił, że platforma od początku była projektowana z myślą o wykorzystaniu agentów AI, czyli systemów zdolnych do wykonywania złożonych zadań analitycznych.

Niemcy obawiają się uzależnienia od amerykańskiej technologii

Nowy produkt Helsinga ma konkurować z rozwiązaniami Palantira, amerykańskiej firmy specjalizującej się w analizie dużych zbiorów danych, której oprogramowanie wykorzystywane jest między innymi przez służby bezpieczeństwa.

Jak przypomina niemiecka agencja dpa, korzystanie z technologii Palantira budzi w Niemczech kontrowersje. Jednym z głównych powodów są obawy przed uzależnieniem europejskich instytucji od amerykańskich dostawców oprogramowania.

Z systemów Palantira korzysta obecnie policja w Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Władze obu krajów związkowych opowiadają się jednocześnie za rozwijaniem europejskich rozwiązań technologicznych, które mogłyby stanowić alternatywę dla produktów amerykańskich.

Palantir odpiera zarzuty dotyczące bezpieczeństwa danych. Firma zapewnia, że ani ona sama, ani podmioty trzecie nie mają możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do informacji klientów lub zablokowania im korzystania z oprogramowania.

Amerykański koncern ostrzega jednocześnie, że opóźnianie wdrażania sprawdzonych technologii może osłabić zdolność państw europejskich do reagowania na zagrożenia.