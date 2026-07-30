Pete Hegseth
Maksymalna nowa kwota kontraktu wynika z przekształcenia dotychczasowej, rocznej umowy z kwietnia o wartości 4,7 mld dolarów w długoterminowy, siedmioletni plan zamówień na lata budżetowe 2026–2032.
Przedstawiciele branży przyjęli to porozumienie z zadowoleniem, zastrzegając jednak, że „Kongres musi najpierw przyznać fundusze, zanim firmy będą mogły silniej zainwestować w komponenty i moce produkcyjne” – zwraca uwagę agencja Reutera.
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Nowe środki pozwolą do 2030 r. potroić produkcję pocisków PAC-3 MSE – zwalczających rakiety balistyczne, pocisków manewrujących i samolotów – docelowo osiągając wielkość 2 tys. sztuk rocznie. W zakładach w Camden w stanie Arkansas zatrudnienie ma wzrosnąć o 50 proc., do 1 850 osób. Lockheed zainwestuje od 8 do 9 mld dolarów w modernizację obiektów w USA.
W styczniu administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wydała rozporządzenie wykonawcze uderzające w spółki przedkładające wypłaty dla akcjonariuszy nad realizację kontraktów rządowych. Pentagon dąży do znacznego przyspieszenia prac – z firmą RTX zawarto też umowę na wzrost produkcji pocisków Tomahawk z ok. 60 do 1000 sztuk rocznie.
Z szacunków ośrodka CSIS wynika, że amerykańskie wojsko ma obecnie w rezerwie niespełna tysiąc pocisków Patriot i poniżej 250 rakiet THAAD. Zapas obu kluczowych systemów znacząco zmalał przez ich intensywne wykorzystywanie podczas trwających od końca lutego operacji na Bliskim Wschodzie.
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