Maksymalna nowa kwota kontraktu wynika z przekształcenia dotychczasowej, rocznej umowy z kwietnia o wartości 4,7 mld dolarów w długoterminowy, siedmioletni plan zamówień na lata budżetowe 2026–2032.

Reklama Reklama

USA chcą potroić produkcję pocisków Patriot

Przedstawiciele branży przyjęli to porozumienie z zadowoleniem, zastrzegając jednak, że „Kongres musi najpierw przyznać fundusze, zanim firmy będą mogły silniej zainwestować w komponenty i moce produkcyjne” – zwraca uwagę agencja Reutera.

Nowe środki pozwolą do 2030 r. potroić produkcję pocisków PAC-3 MSE – zwalczających rakiety balistyczne, pocisków manewrujących i samolotów – docelowo osiągając wielkość 2 tys. sztuk rocznie. W zakładach w Camden w stanie Arkansas zatrudnienie ma wzrosnąć o 50 proc., do 1 850 osób. Lockheed zainwestuje od 8 do 9 mld dolarów w modernizację obiektów w USA.

Stany Zjednoczone chcą także zwiększyć produkcję pocisków Tomahawk

W styczniu administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wydała rozporządzenie wykonawcze uderzające w spółki przedkładające wypłaty dla akcjonariuszy nad realizację kontraktów rządowych. Pentagon dąży do znacznego przyspieszenia prac – z firmą RTX zawarto też umowę na wzrost produkcji pocisków Tomahawk z ok. 60 do 1000 sztuk rocznie.

Z szacunków ośrodka CSIS wynika, że amerykańskie wojsko ma obecnie w rezerwie niespełna tysiąc pocisków Patriot i poniżej 250 rakiet THAAD. Zapas obu kluczowych systemów znacząco zmalał przez ich intensywne wykorzystywanie podczas trwających od końca lutego operacji na Bliskim Wschodzie.