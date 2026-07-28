Giorgia Meloni
SAFE to unijny instrument finansowy stworzony w celu zwiększenia inwestycji państw członkowskich w obronność i rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Instrument przewiduje 150 mld euro wsparcia dla państw UE w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu.
W wystąpieniu przed komisjami spraw zagranicznych i obrony Izby Deputowanych oraz Senatu Włoch Tajani oświadczył, że rząd Giorgii Meloni „podjął decyzję o skorzystaniu z SAFE, wnioskując o wsparcie w wysokości 14,9 mld euro do końca roku”. – Przedstawimy naszą propozycję, a następnie minister obrony Guido Crosetto wyjaśni, w jaki sposób środki te zostaną zainwestowane w kolejnym roku – dodał.
Program SAFE
We Włoszech trwała polityczna dyskusja na temat przystąpienia do unijnego narzędzia finansowego. Centroprawicowa koalicja rządowa, popierając możliwość korzystania z SAFE podkreślała zarazem, że instrument ten ma służyć wzmacnianiu włoskiego przemysłu obronnego, a wydatki powinny być zgodne z zobowiązaniami wobec NATO.
Następnie premier Giorgia Meloni i wicepremier Tajani sygnalizowali, że Włochy mogą wykorzystać 4–5 mld euro i argumentowali, że priorytetem staje się również finansowanie działań osłonowych w związku z wysokimi cenami energii.
Najbardziej krytyczne stanowisko wobec przystąpienia do SAFE zajął opozycyjny Ruch Pięciu Gwiazd byłego premiera Giuseppe Contego.
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