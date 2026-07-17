Celem programu jest obniżenie kosztów zakupu amunicji i skrócenie czasu jej dostawy. W ramach inicjatywy Szwajcaria będzie mogła kupować ponad 2 tys. różnego rodzaju pocisków używanych przez siły lądowe i lotnictwo - przekazał rząd w Bernie.

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Przystąpienie do programu nie narusza neutralności Szwajcarii, ponieważ kraj może opuścić inicjatywę, gdy inne państwa biorące w niej udział zaangażują się w konflikt zbrojny – zaznaczył szwajcarski rząd.

Członkowie NATO Foto: PAP

Utworzone w 1993 r. Partnerstwo Amunicyjne (ASP) jest programem prowadzonym przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA). Dotychczas do inicjatywy należało 27 państw, w tym Polska. W ramach mechanizmu wspólnych zakupów poszczególne kraje zgłaszają zapotrzebowanie na amunicję, a NSPA łączy te zamówienia i kupuje ją poprzez umowy ramowe z dostawcami.

W komunikacie NATO dodano, że w związku z przystąpieniem Szwajcarii do programu, o realizację wspólnych kontraktów będą mogły również walczyć firmy zbrojeniowe z tego państwa.