Rosyjska infrastruktura coraz mocniej cierpi w wyniku ataków ukraińskich bezzałogowców. Opracowane przez Kijów drony uderzeniowe średniego zasięgu potrafią celnie i tanio uderzać w cele oddalone o dziesiątki kilometrów za linią frontu i są często sterowane za pośrednictwem systemu satelitarnego Starlink, należącego do firmy SpaceX Elona Muska. Pozwala on pilotowi na zdalną komunikację z dronem.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Gaz Sto tysięcy rubli za zestrzelenie drona. Gazprom tworzy własne wojsko W porozumieniu z resortem obrony Rosji, Gazprom rekrutuje żołnierzy do ochrony swoich obiektów przed dronami. Obiecuje wysokie pensje i premie za k...

Ukraińskie drony skutecznie zaatakowały w ostatnich miesiącach między innymi magazyny paliw wroga, linie zaopatrzeniowe, instalacje obrony powietrznej, lotniska oraz centra dowodzenia, co poważnie zakłóca logistykę rosyjskiej armii i wywołuje niedobory paliwa na okupowanym Krymie.

Rosja ma urządzenia potrafiące zakłócić system Starlink

Rosja opracowuje obecnie wiele sposobów przeciwdziałania tym atakom – przekazało czterech ukraińskich dowódców i pilotów dronów dziennikarzom agencji Reutera, która odwiedziła 422. Pułk Systemów Bezzałogowych podczas operacji w południowym regionie zaporoskim.

Jedną z metod stosowanych przez Rosję stało się wykorzystanie wyrafinowanych urządzeń do zagłuszania elektronicznego, aby blokować łączność wykorzystywaną do pilotowania dronów. Systemy te zostały zainstalowane przez rosyjską armię w pobliżu miast i obiektów wojskowych. Część z nich jest w stanie zagłuszyć sygnały Starlinka, który do tej pory był uważany za w dużej mierze odporny na zakłócenia.

Czytaj więcej Transport Rosja próbuje importować paliwo lotnicze. Japonia stawia tamę Rosyjski kryzys paliwowy dotyczy też paliwa lotniczego. Przewoźnicy próbują je importować, m.in. z Japonii. Tokio nie zezwala jednak na eksport do...

Doradca ukraińskiego ministerstwa obrony Serhij Bieskriestnow wyjaśnił w rozmowie z agencją, że Rosja wdraża system zagłuszania o nazwie Wołna-Kopuł-Garant (Volna Kupol Garant), który emituje sygnał na tyle silny, by zdestabilizować połączenie Starlink na obszarze około 20 kilometrów kwadratowych. Dodał, że do tej pory wykryto około 10 takich systemów.

Jak zdradzili rozmówcy Reutersa, inną metodą przeciwdziałania atakom ukraińskich dronów jest ukrywanie przez rosyjskich żołnierzy przewożonych ładunków w pojazdach cywilnych.