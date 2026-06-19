Dwupartyjna grupa senatorów przedstawiła projekt ustawy SABER, który ma na celu rozszerzenie dozwolonego wykorzystania skonfiskowanych rosyjskich aktywów. Proponuje on wykorzystanie aktywów Banku Rosji do zakupu broni dla Ukrainy. Poinformował o tym na stronie internetowej senator Tim Kaine.

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Rosyjskie aktywa w USA. 6 miliardów dolarów do wzięcia

„Determinacja i odporność narodu ukraińskiego w obronie ojczyzny przed siłami rosyjskimi zasługują na uznanie. A społeczność międzynarodowa musi nadal dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje, aby odnieść sukces na polu bitwy i odbudować swój kraj. Dlatego dołączam do moich kolegów, przedstawiając ten dwupartyjny projekt ustawy, który umożliwi wykorzystanie rosyjskich aktywów suwerennych do zakupu broni niezbędnej do wsparcia Ukrainy w walce z Rosją” – napisał Kaine.

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Ustawa SABER umożliwia wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego nie tylko na odbudowę, pomoc humanitarną i fundusze odszkodowawcze, ale także na zakup sprzętu wojskowego. Inicjatywę poparli Demokraci Tim Kaine, Chris Coons i Sheldon Whitehouse, a także Republikanie John Cornyn, Roger Wicker i Chuck Grassley.

„Ustawa REPO położyła ważny fundament pod przejęcie i przekierowanie miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów, aby pomóc narodowi ukraińskiemu w obronie swojej suwerenności po niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę. Rozszerzając możliwości ustawy o wykorzystywanie funduszy na uzupełnianie arsenału Ukrainy, ustawa ta stanowi kolejny krok w kierunku pomocy naszemu sojusznikowi w obronie przed rosyjską agresją i zmuszenia Putina do płacenia za ukraińską broń” – zauważył Cornyn.

Szacuje się, że w amerykańskich bankach jest około 6 mld dol. waluty i papierów wartościowych Banku Rosji.

Amerykański podatnik nie zapłaci za broń dla Ukrainy

Przypomnijmy, że tzw. REPO Act został uchwalony w kwietniu 2024 r. i podpisany przez Joe Bidena. Upoważnia on prezydenta USA do konfiskaty rosyjskiego majątku zamrożonego w amerykańskich bankach. Coons dodał, że Ukraina znajduje się obecnie na pierwszej linii frontu walki o wolność w Europie, broniąc reszty świata przed niesprowokowaną agresją.

Republikanin Chuck Grassley stwierdził, że Stany Zjednoczone muszą dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia Ukrainy. Ponadto zauważył, że ustawa ta pomoże ukraińskim żołnierzom bez ponoszenia kosztów przez amerykańskich podatników.

Tym, co przekonało amerykański establishment do wykorzystania rosyjskich pieniędzy na zakup broni Ukrainie, był ostatni atak Rosji na Pieczerską Ławrę w Kijowie. „Politico” informowało wcześniej, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przywiózł prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi zdjęcia płonącej katedry Zaśnięcia NMP w Kijowie podczas szczytu G7. Publikacja podkreśliła, że był to decydujący moment spotkania.

Trzech przedstawicieli G7 poinformowało gazetę, że zdjęcia płonących złotych kopuł i zniszczenia Ławry dokonane przez Rosjan „widocznie zaniepokoiły” prezydenta USA. Źródła w publikacji nazwały to „ostatnim impulsem”, który zmusił Trumpa do zdecydowanego poparcia Ukrainy we wspólnej deklaracji.