Niemcy są zainteresowane rozszerzeniem partnerstwa obronnego z Ukrainą i wykorzystaniem ukraińskiego doświadczenia w nowoczesnej walce, ogłosił niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas poniedziałkowej wizyty w Kijowie.

Niemcy dołączą do platformy Brave1

Minister poinformował dziennikarzy, że Niemcy i Ukraina planują rozszerzyć współpracę obronną, a firmy ukraińskie i niemieckie już pracują nad „obiecującymi projektami”. Obejmują one drony o zasięgu poniżej 100 kilometrów, a także systemy dalekiego zasięgu zdolne do pokonywania odległości do 1500 kilometrów.

Według niemieckiego ministra obrony, to rozwój dronów dalekiego zasięgu ma kluczowe znaczenie dla zwalczania rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę wojskową. Pistorius zauważył, że w przypadku masowego użycia drony te mogłyby skutecznie tłumić i niszczyć wrogie systemy obrony powietrznej.

Berlin analizuje obecnie ukraińskie systemy zarządzania walką oraz doświadczenia bojowe ukraińskich sił zbrojnych. W planach jest dołączenie do ukraińskiej platformy innowacji obronnych Brave1. Boris Pistorius zapewniał, że Berlin będzie nadal wspierać Ukrainę w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji i rozwijaniu strategicznego partnerstwa.

Sojusz drogowy UE–Ukraina

Ukraina podpisała z Niemcami dokument o wsparciu obrony powietrznej i sześć wspólnych projektów produkcyjnych – zapowiedział ze swojej strony prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z Borisem Pistoriusem.

„Bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy prace nad wspólną produkcją. Uważam, że to prawdziwy krok naprzód, krok o dużym znaczeniu. Możemy już liczyć na sześć projektów, ale myślę, że to dopiero początek naszej współpracy. Chcę z państwem omówić dziesięcioletnią umowę o wspólnej produkcji między Ukrainą a Niemcami. I oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni za decyzję o wsparciu obrony powietrznej i za podpisanie tego wspaniałego dokumentu. Nie będę wdawał się w szczegóły. Niech to będzie niespodzianką dla Rosjan” – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję UNIAN.

Na początku maja Unia Europejska i Ukraina ogłosiły, że utworzą nowy sojusz dronowy. Celem sojuszu będzie wspieranie rozwoju zaawansowanych technologii w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych i środków przeciwdziałania atakom dronowym.