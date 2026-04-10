W ciągu ostatniego roku przeciwko JSC Kronsztad, znanemu z produkcji drona Orion, rosyjskiego „wariantu” tureckiego Bayraktara, wniesiono 154 pozwy na łącznie 2,6 mld rubli (120 mln zł). Wszystkie dotyczą niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy dostawy.

Firma do wojny Putina należała do oligarchy Kremla

Według CNews pod koniec marca firma SKB Electronic Instrument-Making LLC złożyła wniosek o upadłość Kronsztad JSC. Pozew był konsekwencją niewykonania przez producenta dronów wyroku sądu, który wszedł w życie w grudniu 2025 r. i nakazał ściągnięcie 9,2 mln rubli. Komornik nie miał ich jednak z czego wyegzekwować. Pod koniec 2025 r. właściciel producenta dronów – grupa Kronsztad Group LLC – odnotował straty w wysokości 4,6 mld rubli (220 mld zł), a przychody spadły o 1 proc.

Już w sierpniu 2023 r. jedna z rosyjskich firm, Turbojet Micro, próbowała doprowadzić producenta dronów do bankructwa. Źródła CNews na rynku dronów przypisały stan przedupadłościowy Kronsztadu gwałtownemu spadkowi dostępu do inwestycji w wyniku wyjścia w 2022 r. z grupy AFK Sistema, poprzedniego inwestora strategicznego.

AFK Sistema należy do bliskiego Kremlowi i objętego sankcjami oligarchy Wiktora Welkselberga i podobnie jak inne firmy kremlowskich oligarchów, ma dostęp do intratnych zamówień publicznych, subwencji z kasy państwa i innych oznak kremlowskiego wsparcia swoich.

Kronsztad objęty sankcjami na świecie

Sama firma powołuje się na narastające rezerwy na inwestycje finansowe, a także na utrzymujące się wysokie oprocentowanie kredytów w rosyjskich bankach. Według przedstawicieli producenta, są one związane z nałożeniem na nią sankcji w związku z wojną na Ukrainie.

W 2022 r. holding został wpisany na czarną listę przez Wielką Brytanię w ramach pakietu restrykcji wymierzonych w uczestników agresji na Ukrainę. Sankcje na firmę nałożyły również wszystkie kraje UE, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Ukraina, Japonia, Szwajcaria i Nowa Zelandia.

Oprócz dronów, JSC Kronsztad specjalizuje się w rozwoju i produkcji sprzętu, oprogramowania i zintegrowanych rozwiązań dla bezzałogowych statków powietrznych i przemysłu obronnego. Oferta firmy obejmuje systemy oprogramowania i sprzętu do nawigacji i sterowania dronami, naziemne stacje kontroli dronów i wiele innych. W maju 2025 r. zakład produkcyjny Orion w Dubnej pod Moskwą został zaatakowany przez ukraińskie drony.