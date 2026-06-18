W środowym głosowaniu fińscy deputowani poparli zmianę przepisów stosunkiem głosów 125 do 61. Oznacza to formalne zniesienie obowiązujących restrykcji, które wprowadzono w 1980 r.. Nowelizacja ustawy o energii atomowej spotkała się z poparciem większości dwóch trzecich głosów w parlamencie.

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Broń nuklearna w Finlandii. Nowe prawo i integracja z NATO

Zmiana prawa pozwala Finlandii na przyjmowanie, transport oraz ułatwianie przemieszczania broni nuklearnej NATO przez swoje terytorium. Minister obrony Antti Häkkänen określił reformę jako historyczną i niezbędną dla bezpieczeństwa kraju oraz całego bloku obronnego. Jednocześnie szef resortu obrony zaznaczył, że Helsinki nie planują stałego rozmieszczania broni jądrowej na swoim terytorium.

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Dlaczego Finlandia przegłosowała przepisy o broni nuklearnej?

Zmiana fińskiej polityki obronnej jest bezpośrednią konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna skłoniła dotychczas neutralną Finlandię do złożenia wniosku o akcesję do NATO, co sfinalizowano w 2023 r.. Kraj ten dzieli z Federacją Rosyjską granicę lądową o długości przekraczającej 1300 kilometrów. Urzędnicy państwowi argumentowali, że dotychczasowe przepisy nie odpowiadały realiom geopolitycznym, przed którymi stoi państwo członkowskie Sojuszu.

W maju fińskie lotnictwo wojskowe poderwało myśliwce w reakcji na pojawienie się podejrzanego bezzałogowego statku powietrznego w pobliżu stolicy kraju. Prezydent Alexander Stubb uspokajał wówczas opinię publiczną, deklarując brak bezpośredniego zagrożenia militarnego. Przedstawiciele armii wskazali jednak, że dysponowali wcześniejszymi doniesieniami wywiadowczymi na temat tego zdarzenia.

Europejski wymiar odstraszania

Uchwalone zmiany zbiegają się w czasie z dyskusją nad udziałem Finlandii w szerszych strukturach bezpieczeństwa na kontynencie. Zgodnie z doniesieniami Politico, władze w Helsinkach analizują możliwość ściślejszego zaangażowania w projekt europejskiego odstraszania nuklearnego, którego koncepcję promuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Premier Petteri Orpo wyraził wstępne zainteresowanie tą inicjatywą, zastrzegając jednak, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Zmiana prawa nie oznacza dążenia Helsinek do pozyskania własnego arsenału atomowego, ale aby w razie kryzysu Finlandia mogła legalnie transportować broń sojuszników i działać w pełnej zgodzie z procedurami NATO.