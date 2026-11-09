Nie popełnić błędów sprzed II wojny światowej

Czy przedwojenny plan wzmocnienia polskiej obronności odpowiadał na ówczesne zagrożenia?

Plan w pewnej części tak. Znana prawda mówi jednak, że strategia bez alokacji funduszy jest halucynacją. Tak było i w tym wypadku. I to z przyczyn obiektywnych: odbudowującego się dopiero państwa i przemysłu. Dysproporcja skali wobec przemysłu niemieckiego była dramatyczna. Wybór inwestycji w rozwój obrony przeciwpancernej, przeciwlotniczej, artylerii i własnego przemysłu odpowiadał na rzeczywisty wzrost zagrożenia. Polska dysponowała wartościową myślą techniczną, ale ograniczoną bazą produkcyjną i finansową.