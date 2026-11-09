Nie popełnić błędów sprzed II wojny światowej

Przedwojenna Polska dobrze wiedziała, czego potrzebuje jej armia. Zabrakło pieniędzy, czasu i doskonałości w posługiwaniu się bronią. Dziś pieniądze są, ale o gotowości wciąż decyduje to, co działa teraz, a nie to, co będzie działać za pięć lat – mówi dr hab. ppłk rez. Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2022–2025, członek grupy doradczej „PreparEU” Komisji Europejskiej.

Publikacja: 09.11.2026 21:00

Nie popełnić błędów sprzed II wojny światowej

Foto: Grzegorz Jakubowski/kprp

Bogusław Chrabota

Czy przedwojenny plan wzmocnienia polskiej obronności odpowiadał na ówczesne zagrożenia?

Plan w pewnej części tak. Znana prawda mówi jednak, że strategia bez alokacji funduszy jest halucynacją. Tak było i w tym wypadku. I to z przyczyn obiektywnych: odbudowującego się dopiero państwa i przemysłu. Dysproporcja skali wobec przemysłu niemieckiego była dramatyczna. Wybór inwestycji w rozwój obrony przeciwpancernej, przeciwlotniczej, artylerii i własnego przemysłu odpowiadał na rzeczywisty wzrost zagrożenia. Polska dysponowała wartościową myślą techniczną, ale ograniczoną bazą produkcyjną i finansową.

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